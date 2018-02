Paven om gave til Erdogan efter hans første besøg i Vatikanet: »Dette er fredsenglen, som kvæler krigsdæmonen«

Mens det internationale samfund ser med stigende bekymring på den tyrkiske offensiv mod den kurdiske milits i det nordøstlige Syrien, besøgte Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, paven i Vatikanet.

Her diskuterede man ifølge en udtalelse fra Vatikanet bl.a. situationen i Mellemøsten »med særlig reference til Jerusalems status og en understregning af behovet for at fremme fred og stabilitet i regionen gennem dialog og forhandling med respekt for menneskerettigheder og international lov.«

Erdogan truer med at angribe kurdere i Syrien

Begge parter modsætter sig USA's planer om at anerkende Jerusalem som israelsk hovedstad.

Netop menneskrettigheder er ellers noget, som Tyrkiet i den senere tid gang på gang er blevet beskyldt for at forbryde sig imod, ikke mindst i forhold til landets store kurdiske mindretal.

Omkring 150 kurdere og deres støtter var ifølge Reuters da også mødt op i nærheden for at protestere over Tyrkiets fremfærd i Syrien. En demonstration, som udviklede sig voldeligt, da nogle af de i alt 3.500 betjente og sikkerhedsfolk, som var på gaden i Rom, begyndte at skubbe demonstranterne væk fra afspærringerne. Én skal være blevet såret. Samtidig blev to anholdt.

Tyrkiske kampvogne rykker frem i Syrien: Det kan ende med konfrontation med amerikanske soldater Soldater fra Nato-partnerne Tyrkiet og USA risikerer at stå over for hinanden i Syrien.

Det var første gang i 59 år, at en tyrkisk præsident besøger Vatikanet, og efter et 50 minutter langt privat møde mellem Erdogan og paven, var det tid til at møde pressen og give en gave til gæsten.

Erdogan modtog således en bronzemedaljon med billede af en engel, der omfavner både den sydlige og nordlige halvkugle, mens den nedkæmper en drage.

Italiens venstrefløj kritiserer partiet Lega Nord efter angreb

»Dette er fredsenglen, som kvæler krigsdæmonen,« forklarede paven ifølge Reuters og tilføjede, at den var et »symbol på en verden baseret på fred og retfærdighed.«

Det var dog ikke kun kurderne, som var utilfredse med mødet. Lederen af det indvandringskritiske parti Lega Nord, Matteo Salvini, kaldte på Twitter Erdogan for »overhovedet for et blodigt, frihedsdræbende islamisk regime.«