Miljøgrupper anker sag mod Norge om olie og miljø

Miljøorganisationer, som har tabt en retssag mod den norske stat om olie og miljø i Barentshavet, har besluttet at anke.

Det bekræfter Greenpeace og miljøorganisationen Natur & Ungdom samt Bedsteforældrenes Klimaaktion, der havde anlagt sagen.

De tre organisationer blev i januar i Oslo dømt til at betale sagsomkostningerne på omkring 450.000 kroner. Retssagen var Norges første klimaretssag.

Miljøorganisationerne mener, at den norske stat ved at tildele oliefelter i sårbare områder i Barentshavet brød grundlovens paragraf 112.

Denne paragraf fastslår blandt andet, at alle har ret til et miljø, der er sundt for helbredet.

Den norske regering gav i maj 2016 tilladelse til boringer efter olie i den sydøstlige del af Barentshavet.

Det skete blot ti dage efter, at Norge som det første industrialiserede land i verden ratificerede FN's klimaaftale fra Paris.

Greenpeace tabte sag om olie mod den norske stat

I en kommentar tli beslutningen om at anke sagen siger chefen for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen:

- Ved at åbne de uberørte områder i Arktis for olieudvinding smugler Norge sin CO2-udledning uden for landets grænser og forstærker klimaforandringerne, der skader os alle og overalt.

Sune Scheller, projektleder hos Greenpeace i Danmark, tilføjer:

- Vi har vundet en vigtig principiel sejr ved, at retten anerkender den norske grundlovs ord om, at politikerne ikke bare skal stå på mål for, men sikre borgernes ret til et sundt miljø og et klima i balance.

I dommen bliver det understreget, at miljøparagraffen ikke omfatter udslip af CO2 i udlandet fra eksporteret olie og gas.

Tingretten konkluderede også, at risikoen for miljøskader ved de omstridte olieboringer kan karakteriseres som begrænsede.

Olieboringerne kom blandt andet Statoil og Chevron til gode.