Se billederne: Ekstremt snefald i Ruslands hovedstad

Ifølge russiske meteorologer er der i løbet af de seneste 24 timer faldet mere sne i Moskva end det månedlige gennemsnit.

Det skriver Yahoo News.

43 cm sne er der faldet på blot et døgn, hvilket har indhylle byen i et tykt hvidt tæppe og skabt ulykker og kaoslignende tilstande flere steder i i den russiske hovedstad.

Ifølge Det Russiske Meteorologiske Institut, er der ikke faldet så meget sne siden 1957.

Sneen har gjort store dele af Moskva ufremkommelig. Foto: Maxim Marmur.

Mere end 70.000 offentlige ansatte er indtil videre blevet mobiliseret for at rydde de store mænger sne fra vejene, som regeringen har frarådet al færdsel på.

»En person er død af et træ, der væltede ind i et højspændingskabel og fem er kommet til skade. Vær forsigtig. Vejret bliver endnu værre,« udmeldte Moskvas borgmester, Sergei Sobyanin, tidligere i dag via sociale medier.

Han kunne desuden berette at mere end 2.000 træer allerede er blevet væltet af de ekstreme vejrforhold.

Et af de mange træer, der er bukket under for den tunge sne. Foto: Maxim Marmur.

Den tunge sne har desuden forsinket mere end 150 flyafgange og resulteret i flere aflysninger ved byens lufthavne.

»Der kommer snestorm, dårligt udsyn og tungt snefald på vejene,« forklarede den russiske meteorolog Evgueni Tichhovets.

Enkelte heldige eller velforberedte har fundet en praktisk løsning på ufremkommeligheden forsaget af de tilsneede veje. Foto: Maxim Marmur.

En kvinde på gåtur i den botaniske have i Moskva medbragte en paraply som afskærmning for det kraftige snefald. Foto: Maxim Marmur/AP

En mand krydser en bro i Moskva under det kraftige snevejr. Foto: Olga Maltseva/AP

Ikke alle er kede af det kraftige snefald. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr/AP