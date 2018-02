Det var ifølge italiensk politi had til migranter, der lørdag fik en italiensk mand til at køre rundt i byen Macerata og skyde mod tilfældige sorte udlændinge på gaden.

En 28-årig hvid italiener med højreekstremistiske sympatier, Luca Traini, er blevet anholdt for angrebet.

Han var svøbt i et italiensk flag, da han blev pågrebet af betjente, og i hans sorte Alfa Romeo fandt politiet gerningsvåbnet; en Glock-pistol.

Det eneste de sårede har til fælles er deres hudfarve. Marco Minniti, Italiens indenrigsminister

I løbet af to timer nåede han at såre seks personer af udenlandsk herkomst − heraf mindst én så alvorligt, at vedkommende lørdag var i livsfare.

Politiet betegner angrebet som racemotiveret, mens Italiens regering fordømmer skyderierne som en racistisk »hævnakt« rettet mod helt tilfældige, afrikanske ofre.

»Det eneste de sårede har til fælles er deres hudfarve. Der er altså helt tydeligt tale om et udtryk for racehad,« siger landets indenrigsminister Marco Minniti.

Ifølge øjenvidner, der overværede anholdelsen, afgav den 28-årige Luca Traini en form for fascistisk hilsen, før han blev lagt i håndjern, skriver det italienske nyhedsbureau Ansa. Billeder frigivet af italiensk politi viser, at han har en tatovering over højre øjenbryn, som tilsyneladende forestiller det nynazistiske symbol Wolfsangel.

Lørdagens angreb i Macerata kan være hævn for drabet på en ung italiensk kvinde i byen tidligere på ugen, hvor en nigeriansk mand er anholdt. Politiet har dog ikke bekræftet denne forbindelse officielt.

Myndighederne har heller ikke brugt ordet »terror« om angrebet, selvom det bærer flere af de kendetegn, man normalt forbinder med terrorhandlinger.

Redningsfolk og forbipasserede på et af de steder, hvor tilfældige sorte udlændinge blev skudt i byen Macerata lørdag. Foto: Guido Picchio/ANSA via AP

Ofrene var en kvinde og fem mænd. Mindst en af de sårede var lørdag i livsfare, oplyste byens borgmester Romano Carancini.

Gerningsmanden skød også mod en bygning, der huser kontorer for Italiens socialdemokratiske regeringsparti Partito Democratico (PD). Her blev ingen dog ramt.

Italiens premierminister Paolo Gentiloni fordømte lørdag angrebet og understregede, at Italien vil slå hårdt ned på enhver promovering af vold.

»Had og vold får ikke lov til at splitte os,« sagde han.

Ved seneste lokalvalg i byen var den anholdte ifølge italienske medier opstillet som kandidat for det indvandrerkritiske parti Lega Nord, som opstod på ønsket om at gøre det rige Norditalien uafhængigt. Han fik angiveligt ingen stemmer.

Venner til den anholdte siger til nyhedsbureauet Ansa, at Luca Traini tidligere har haft tilknytning til mere ekstreme højreekstremistiske og nyfascistiske partier som Forza Nuova og CasaPound.

Ifølge politiet kørte den 28-årige rundt i den centralitalienske by i flere timer i en sort Alfa Romeo og skød flere gange ud af vinduerne mod tilfældige sorte udlændinge.

Maceratas borgmesterkontor bad alle borgere om at holde sig inden døre på grund af faren.

Da politiet kom på sporet af gerningsmanden, efterlod han sin bil midt i byen, men blev pågrebet ganske kort efter.

Ifølge lokale italienske medier råbte han »længe leve Italien,« da han blev ført bort. Billeder fra anholdelsen viser, at han var svøbt i det grønne, hvide og røde italienske flag.

Det har været en drøj uge for de cirka 43.000 indbyggere i Macerata. Onsdag gjorde politiet det grusomme fund af en 18-årig italiensk kvindes parterede lig, som var blevet skaffet af vejen i to kufferter. To dage tidligere var den unge kvinde ved navn Pamela Mastropietro stukket af fra et rehabiliteringscenter for stofmisbrugere.

Den endelige dødsårsag er endnu ikke fastslået, men en afvist nigeriansk asylansøger er anholdt i forbindelse med drabet.

Over 600.000 migranter og flygtninge primært fra Afrika er ankommet til Italiens kyster de seneste fire år, mens adskillige tusinder er druknet i forsøget på at krydse Middelhavet.

På grund af den store tilstrømning har Italien længe kæmpet med at håndtere de mange migranter, og udlændingetemaet er derfor centralt i den igangværende valgkamp forud for landets parlamentsvalg 4. marts. I øjeblikket fører den borgerlige blok, hvor Lega Nord hører til, i meningsmålingerne.