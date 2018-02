Strid om asylpolitik udløste demonstrationer i tysk by

En demonstration og en moddemonstration i den østtyske by Cottbus forløb lørdag fredeligt, efter at der på forhånd var udbredt bekymring for voldelige sammenstød.

Avisen Süddeutsche Zeitung skriver, at en højreorienteret demonstration, som var en protest mod landets udlændingepolitik, lørdag eftermiddag havde klart flere deltagere end en demonstration, der var vendt mod fremmedhad.

Ifølge vurderinger fra avisens udsendte journalist var der mindst 2000 deltagere i den højreorienterede demonstration lørdag eftermiddag, mens betydeligt færre tidligere på dagen havde demonstreret for en verdensåben by.

Cottbus er en by i den østlige delstat Brandenburg, som omgiver Berlin. Den har 100.000 indbyggere og er hjem for 3400 flygtninge. Spændinger er taget til, efter at fem syriske teenagere blev anholdt i januar for to knivangreb.

Situationen er blevet så spændt, at delstatsregeringen i Brandenburg ifølge avisen Die Welt har besluttet, at der ikke længere skal sendes asylansøgere til Cottbus.

Den højreorienterede indvandrerkritiske gruppe "Zukunft Heimat" (Fremtidens hjem, red.), havde organiseret demonstrationen. Den var en protest mod, at Tyskland tager mod asylansøgere.

"Zukunft Heimat" beskyldes for at have forbindelser til det ultrahøjreorienterede miljø.

Politiet tilbageholdt torsdag seks personer fra det Det Nationaldemokratiske Parti (NPD). Det skete, fordi de delte dåser med tåregas ud til byens borgere sammen med løbesedler, der bar logoet fra partiet.

En talsmand for Freibergs byråd sagde torsdag til NTV, at et solidt flertal i byrådet stemte for at sige stop, fordi byen har fået store problemer med for mange asylansøgere.

Cottbus er den næststørste by i Brandenburg og ligger ved floden Spree - nær den polske grænse.