Bente fra Odder lever i solen på Algarve: I Portugal ved man godt, at livet kan gå op og ned

Det begyndte i 1999, da Bente Terndrup tog til Algarve som rejseleder for et dansk charterselskab, hvor hun allerede arbejdede som bogholder og sælger.

Ferieklar? Her er de lokale priser styrtdykket

Her forelskede hun sig i en portugisisk mand. I 2004 flyttede hun permanent til solkysten, blev gift, fik barn - og senere skilt.

Bente - nu med efternavnet Santos - blev dog boende på den portugisiske sydkyst, hvor hun i ejendomsbranchen har oplevet de store op- og nedture, der har ramt Portugal gennem det seneste årti.

Velkommen til kontrasternes ø: På El Hierro er det søndag hver dag Der hersker afslappet søndagsstemning på den mindste af De Kanariske Øer. Her er alt fra ufremkommelige lavamarker til frodigtgrønne græsenge.

»En portugiser kan godt have mange problemer. Der har været en stor krise hernede, og vi er ikke ude af dem endnu, men er godt på vej. Men folk, selvom de kan gå igennem store problemer med økonomi og sygdom, ved godt at det er en del af livet. Livet kan godt gå op og ned. Det kan se let ud, men man skal ville det.«

Kom med til Algarve og mød Bente fra Odder, der fortæller om livet på solkysten i videoen foroven.