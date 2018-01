Ung tysker idømt fængsel på livstid for groft dobbeltmord

Tilbage i starten af marts sidste år indledte tysk politi en såkaldt menneskejagt efter den dengang 19-årige Marcel Hesse.

Han var mistænkt for at have dræbt en niårig dreng i den vesttyske by Herne og efterfølgende pralet med sin gerning på en video, der blev delt på internettet.

Menneskejagten blev dog en kort en af slagsen.

Efter et par dage på flugt meldte den tyske teenager nemlig sig selv til politiet. Det viste sig dog, at han i mellemtiden havde nået at begå endnu et drab på en 22-årig bekendt med 68 knivstik, efter pågældende havde konfronteret ham med det første mord.

Marcel Hesse boede hjemme ved sine forældre og blev beskrevet som en indadvendt ung mand. Foto: Polizei Bochum via AP

Onsdag blev den nu 20-årige Marcel Hesse ved retten i Bochum idømt fængsel på livstid for mordet på den niårige, som han var nabo til, samt for drabet på den 22-årige, som han tidligere havde gået i skole med. Han har tidligere indrømmet at have begået de to brutale mord.

Ifølge anklageren i sagen blev drabene begået for at »tilfredsstille den dømtes sadisme«.

I forbindelse med mordene havde Marcel Hesse også offentliggjort flere billeder, som viste ligene, via appen WhatsApp.

Foruden livstidsdommen, der er maksimumstraffen i Tyskland, er den 20-årige dømte blevet pålagt at skulle betale 90.000 euro, svarende til knap 670.000 kr., til sine ofres familier.

Marcel Hesse stak sin niårige nabo 52 gange. Her ses blomster, bamser og lignende, som efter drabet blev lagt udenfor den niåriges hjem. Foto: Marcel Kusch/dpa via AP

Ifølge nyhedsbureauet dpa havde Marcel Hesse håbet på en mildere dom, idet han på gerningstidspunktet blot var 19 år. I Tyskland er det nemlig muligt at idømme personer unge 21 år, som var de mindreårige. Retten i Bohum valgte dog at klassificere ham som voksen.

Livsvarigt fængsel er i gennemsnit 15 år i Tyskland. Men pga. sagens karakter er det ifølge BBC sandsynligt, at den unge tysker skal tilbringe endnu flere år bag tremmer.

Marcel Hesse vil skulle afsone sin dom på en psykiatrisk afdeling.