Fakta: Irske kvinders mulighed for abort

Irlands premierminister, Leo Varadkar, oplyser sent tirsdag aften, at den irske regering har besluttet at afholde en folkeafstemning om en mulig liberalisering af landets abortlovning i slutningen af maj.

Bliv klogere på Irlands strenge abortlovgivning her:

* Mellem 1980 og 2012 rejste flere end 150.000 irske kvinder til England og Wales for at få en abort. Det viser tal fra det britiske sundhedsministerium.

* Irlands højesteret traf i 1992 en principbeslutning, om at kvinder, hvis liv er i fare på grund af svangerskab, kan tillades abort, men beslutningen blev ikke fulgt op med en lov.

* I 2010 bestemte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at Irland ikke havde det lovmæssige grundlag på plads, så gravide kvinder i livsfare kan få foretaget en abort.

* I 2013 vedtog et markant flertal i det irske parlament en lov, der bygger på menneskerettighedsdomstolens afgørelse. Loven tillader abort, hvis svangerskabet udsætter kvindens liv for fare.

Kilde: Nyhedsbureauet AFP