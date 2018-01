Toiletproblemer tvang passagerfly til at vende om: Om bord var over 60 vvs'ere

De passagerer, der mandag morgen skulle med et Norwegian-fly fra Oslo til München, fik sig en noget anderledes tur, end de havde regnet med.

Turen var oprindeligt planlagt til at tage to timer og et kvarter. Men da passagerflyet nåede Skagerrak, vendte det pludselig om og cirkulerede fire gange over elven Glomma, før det landede i Oslo igen.

Årsagen var heldigvis ikke motorproblemer eller et lignende alvorligt teknisk uheld. At flyet vendte om skyldtes derimod, at der var problemer med toiletterne, skriver Dagbladet.

»Det er korrekt, at DY1156, som skulle flyve fra Oslo til München måtte vende om og flyve tilbage til Oslo, da man fandt en fejl på toiletterne om bord. Flyet måtte cirkulere over Hedmark (provins i Norge, red.) for at komme af med noget af brændstoffet, så det ikke var for tungt, når det skulle lande,« oplyser kommunikationsrådgiver Fatima Elkadi fra Norwegian til Dagbladet.

Ifølge det norske medie har det vist sig, at der om bord på flyet DY1156 var 186 passagerer. Af dem arbejder 85 til dagligt i den norske vvs-branche.

Bl.a. var der mellem 60-70 af passagererne, som er vvs'ere hos selskabet Rørkjøp, der var på vej på firmatur.

»Vi ville gerne have fikset toiletterne, men det skulle desværre gøres udefra. Og vi valgte trods alt ikke at benytte muligheden for at sende en vvs'er ud i 10.000 meters højde,« fortæller direktør ved Rørkjøp, Frank Olsen, til Dagbladet.

Ifølge Norwegian blev passagererne efter den afbrudte flytur mandag morgen ombooket til et fly, der havde afgang fra Oslo ved middagstid.

Det er ikke første gang, at et passagerfly må vende om pga. problemer med toiletterne.

Det var også tilfældet på en flyvning mellem New York og Paris i december 2016. Her måtte flyet med 170 passagerer om bord mellemlande i Irland, så passagererne kunne komme på toilet, da flyets toiletter var ude af drift.