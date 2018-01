Overblik: Her er tidsplanen for briternes vej ud af EU

EU27-landene har givet deres chefforhandler, Michel Barnier, mandat til at forhandle en overgangsordning efter den britiske exit på plads.

Det har de mandag besluttet på et europaministermøde i Bruxelles.

Tilbuddet til briterne omfatter en overgangsordning, der løber fra deres exit 29. marts næste år og frem til udgangen af 2020.

I de 21 måneder, som overgangen mellem exit og fremtidens nye forhold ventes at vare, er briterne stadig med i EU's indre marked og toldunionen.

De skal følge alle EU's love, betale til EU's budget og rette sig efter EU-Domstolens afgørelser uden at have nogen indflydelse, mener de 27 lande, der bliver i samarbejdet.

Forhandlingerne i første fase om verdens femtestørste økonomis udmeldelse af EU blev indledt i juni sidste år i Bruxelles.

Det var næsten et år efter folkeafstemningen 23. juni 2016, hvor 52 procent af briterne stemte for at forlade EU. 48 procent stemte for at blive.

Her er den forventede tidsplan for den britiske exit-proces: