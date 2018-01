Oversvømmelser har ramt over 200 franske byer

Over 200 franske byer kæmper mod oversvømmelser, som også har skabt problemer i det centrale Paris med lukkede veje og skoler samt evakuerede hospitaler.

Regionale myndigheder i Paris siger, at oversvømmelserne er særligt omfattende i Villennes-sur-Seine vest for Paris. Stueetagerne i nogle huse står under vand, og indbyggere sejler i både i stedet for at køre i biler.

Oversvømmelser langs Seinen i Paris har medført, at floden står mere end fire meter over den normale vandstand og skaber store problemer i den franske hovedstad.

Se billederne fra det oversvømmede Paris: Nu truer vandet også Louvre og Mona Lisa For anden gang inden for blot halvandet år står Seine-bredden under vand, og vandet fortsætter med at stige 1-2 cm i timen frem mod weekenden.

I Paris er de berømte sightseeingbåde Bateaux Mouches er ude af drift. Eksperter venter, at flodens vandstand vil nå næsten seks meter - 5,95 meter - hvorefter vandstanden vil falde igen.

Dermed ventes oversvømmelserne ikke at blive så omfattende som i 2016, hvor Louvre måtte lukke i fire dage, da vandet nåede op på 6,10 meter.

Men verdens mest besøgte museum er i forhøjet alarmberedskab ligesom museerne Musee d'Orsay og Orangerie gallerierne.

Video: Se oversvømmelserne ved Seinen fra oven, som truer Louvre

Louvres nederste etager med islamisk kunst er lukkede for besøgende.

Risikoen for yderligere oversvømmelser er mindsket. Men det ventes at tage lang tid, før vandet trækker sig helt tilbage, da store markområder langs Seinen er oversvømmet i det nordlige Frankrig.

- Det vil tage uger, før vi får en helt normaliseret situation, siger Jerome Goellner, som leder miljøindsatsen omkring oversvømmelserne.

December og januar har været de mest regnfulde siden 1900, hvor man indledte officielle målinger, viser tal fra Frankrigs meteorologiske institut.

Politiet har advaret storbyens indbyggere mod at bade eller sejle i kano på Seinen under de ekstreme forhold.

JP i Paris: »Vandet stiger og stiger«

Omkring 1000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i forstæder til Paris.

Nogle kældre i selve storbyens midte er blevet delvist oversvømmet.

Et lille hospital, hvor 86 patienter blev behandlet fredag, er blevet evakueret.