Regeringsparti åbner kontor i tidligere kz-lejr

Det er gerningssted for over 17.000 menneskers død. De blev døde som fanger i koncentrationslejren Staro Sajmiste i den serbiske hovedstad Beograd under Anden Verdenskrig.

I dag er der ikke mange spor efter uhyrlighederne. Her har der været både restaurant, lokaler til kunstnere og et fitnesscenter, og stort set intet er blevet gjort for at bevare stedets grusomme historie.

Men nu har de lokale myndigheder besluttet, at det skal være slut. Området skal rømmes, og i stedet vil man bygge tre museer dedikeret til henholdsvis jøder, serbere og romaer, som mistede livet her.

Grunden skal således være et »regionalt center for Holocaust-research,« lød det ifølge BIRN for nogle uger siden fra Beograds bychef, Goran Vesic.

Ikke desto mindre har regeringspartiet Det Serbiske Fremskridtsparti nu åbnet kontor for en lokalafdeling der, hvor kz-lejren tidligere lå.

Og det har afstedkommet kritik, skriver BIRN.

Ifølge Izabela Kisic, som er direktør for Den Serbiske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, viser det »tydeligvis«, at der ikke er »nogen ægte intention om at skabe et mindecenter« på grunden.

Hun hæfter sig ved, at planen var at rømme grunden, men i stedet rykker nye mennesker ind.

Det blev ikke bedre, da partiet hang et banner op på den bygning, som i sin tid husede lejrens hospital. Banneret blev dog hurtigt fjernet igen.

Fra formanden for Det Serbiske Fremskridtspartis lokale afdeling i Sajmiste-distriktet, Aleksandar Ciric, har svært ved at se problemet.

»Taget i betragtning at kontorerne ligger i en barak, som blev bygget meget senere end selve komplekset ... Ser vi intet galt i at have vores kontorer i den bygning,« siger han til Radio Free Europe.