Den tyske stifter af Davos-forum overraskede: Forsvarede Trump mod »forudindtagede fortolkninger«

SAN FRANCISCO

Det var det store tilløbsstykke, da USA’s præsident Donald Trump fredag talte ved Det Verdensøkonomiske Forum i Davos, Schweiz. Men det var måske Klaus Schwab, forummets grundlægger og formand, der overraskede mest.

»Hr. præsident, USA’s rolle og deres lederskab er absolut afgørende. Derfor har deres budskab også en enorm relevans,« sagde Schwab, da han fra scenen præsenterede Trump til salen.

»Jeg er selvfølgelig klar over, at deres stærke lederskab er udsat for misforståelser og forudindtagede fortolkninger,« fortsatte han, hvilket udløste buhråb fra salen, fortæller flere medier, der var tilstede.

Schwab lod sig ikke distrahere: »Men det er derfor, at det er afgørende for os her i salen at lytte direkte til dig.«

JP mener: Verden ville være et fornuftigere sted, hvis USA var regeret af den Donald Trump, der talte i Davos

Den tyske formand roste også præsidenten for at have sat fokus på afregulering og for hans skattelettelserne til erhvervslivet, hvilket Schwab sagde, bidrog til den globale vækst. Derefter slog han ind på en mere forsonende tone ved at citere Trump fra en tidligere tale, hvor præsidenten havde brugt ordet suverænitet 21 gange.

»Dette forum – som det har gjort i næsten fire årtier – bør skabe en base for dialog, for globalt samarbejde og for – og jeg citerer dem, hr. præsident – at stærke, suveræne nationer med forskellige værdier, forskellige kulturer og forskellige drømme ikke bare eksisterer side om side, men samarbejder side om side på baggrund af gensidig respekt.«

Trump talte i Davos: »Der har aldrig været et bedre tidspunkt at investere i USA end nu«

Trump brugte sin tale som en charmeoffensiv over for erhvervslivet og sagde, at det »nu er det perfekte tidspunkt« at investere i USA.

»Efter års stagnation oplever USA igen stærk økonomisk vækst,« lød det fra Trump, der under en efterfølgende spørgsmål-svar-session også langede ud efter medierne.

Han havde ikke forstået, før han blev præsident, hvor »gemen, nedrig, ond og falsk medierne kan være,« sagde han, hvilket udløste nye buhråb.