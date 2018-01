Den britiske premierminister, Theresa May, siger, at der må gøres mere for at stoppe kvindeforagt efter afsløringer om sexchikane af en række kvinder ved en stor gallamiddag i London.

- Jeg var helt ærligt forfærdet, da jeg læste artiklen om denne begivenhed hos Presidents Club. Jeg troede, den slags objektivisering af kvinder var noget, der hørte fortiden til.

Medie afslørede sexchikane ved velgørenhedsmiddag i London

- Desværre viser det, at der stadig er arbejde for os at gøre, siger May til Bloomberg.

Det er erhvervsavisen Financial Times, der har afsløret, hvad der foregik ved en gallamiddag i Presidents Club, som fandt sted i sidste uge.

Avisen sendte to journalister undercover til gallamiddagen, som er en årligt tilbagevendende begivenhed. Her var der hyret 130 kvinder som særlige værtinder til de 360 fremtrædende politikere og erhvervsfolk.

Værtinderne skulle ifølge avisen være iført stumpede kjoler, sort undertøj og "sexede" højhælede sko og skulle på et tidspunkt gå i parade foran hujende eller skrålende mænd.

Ifølge avisartiklen blev mange af kvinderne befamlet, og en del mænd gjorde forsøg på at kysse dem. En kvinde har sagt, at hun blev krænket af en mand, der blottede sig.

Alle kvinderne havde skrevet under på en tavshedserklæring om arrangementet.

Theresa May er torsdag til det økonomiske stormøde World Economic Forum i den schweiziske alpeby Davos.

Her skal hun mødes med en række verdensledere og økonomiske spidser fra erhvervslivet.

Hun skal også tale ved mødet, en tale der finder sted senere torsdag.