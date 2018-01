JP i Paris: »Vandet stiger og stiger«

5,40 meter.

Så høj var vandstanden i Seine-floden, der løber gennem Paris, torsdag morgen.

Alle promenader langs Seinen er oversvømmede, togstationer er lukkede frem til slutningen af januar, mens også det verdensberømte kunstmuseum Louvre, der ligger ned til Seinen, har lukket sin afdeling for islamisk kunst, som ligger i de nederste etager af museet.

Men vandstigningen er langt fra slut endnu.

Pariserne forbereder sig disse dage på, at den kan nå over rekorden fra sommeren 2016, hvor Seinen også gik over sine bredder og målte 6,10 meter, da den var på sit højeste.

Paris har de seneste to måneder, december og januar, oplevet dobbelt så meget regn som sædvanligt (183 mm).