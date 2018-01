Læger er alvorligt bekymrede for Julian Assanges helbred

Efter mere end fem års selvvalgt indespærring på den lille ecuadorianske ambassade i London er Wikileaks-stifteren Julian Assanges helbred nu så skidt, at læger slår alarm.

Over tre dage i oktober lod Julian Assange sig undersøge af lægerne Sondra Crosby fra Boston University medicinske afdeling og Brock Chisholm, en klinisk psykolog fra London.

Og det så ikke godt ud, oplyser de nu:

»Resultaterne af undersøgelsen er beskyttet af fortroligheden mellem læge og patient, men det er vores professionelle vurdering, at hans fortsatte indespærring er farlig for ham både fysisk og mentalt samt en klar krænkelse af hans ret til sundhedsydelser,« skriver de i et indlæg i den britiske avis The Guardian.

Lægerne peger blandt andet på, at Assange ikke har haft adgang til sollys, ordentlig ventilation eller åben himmel i mere end fem år.

»Det har sat sig tydelige spor både fysisk og psykisk,« skriver de.

De britiske myndigheder har tidligere afvist at give Assange frit lejde til at modtage lægehjælp på et hospital.

Det er nemlig ikke første gang, at der har været bekymringer over den kontroversielle eks-hackers helbred.

Ecuadors præsident: Assange er et problem

Allerede i 2014 berettede flere britiske medier, at Assange havde brug for lægebehandling for hjerte- og lungeproblemer. Under pressekonference på ambassaden i august samme år bekræftede han, at det har svækket hans helbred betydeligt, at være »fastlåst« på ambassaden med begrænsede muligheder for motion.

Den 46-årige australier søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i sommeren 2012 for at undgå at blive anholdt og udleveret til Sverige, hvor han var sigtet for seksuelt at have krænket to kvinder. Assange frygtede, at svenskerne ville udlevere ham til USA, hvor han risikerede at blive retsforfulgt for Wikileaks' gigantiske læk om amerikanske militær.

Briterne ignorerer lækage-bossens flugtforsøg: Hvad gør femethalvt års indespærring ved et menneske? Med diplomatstatus kunne kunne Julian Assange forlade Ecuadors ambassade i London uden at blive anholdt. Men briterne siger nej.

USA's regering har eftersøgt ham i forbindelse med, at Wikileaks i 2010 offentliggjorde flere hundrede tusinde hemmelige dokumenter om USA's krigsførelse i Irak.

For jul fik han statsborgerskab i Ecuador, men det britiske udenrigsministerium afviste en ansøgning fra Ecuadors regering om at give ham diplomatstatus.

Et diplomatpas ville ellers måske have givet ham mulighed for at forlade ambassaden og rejse ud af Storbritannien uden at blive anholdt.