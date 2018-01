Studerende klager over lærebog, hvor hiv-smittet »strandløve« dyrker ubeskyttet sex

Vi starter med det, som hele sagen drejer sig om. Nemlig det regneeksempel, som findes i bogen "Statistik – metoder och tillämpningar."

»En strandløve, Leonard, tillbringer sommerferien sammen med piger, helst en ny hver dag. Han ved, at han er hiv-smittet og har fået at vide, at sandsynligheden for at smitte en kvinde er 0.01 ved hvert samleje. Leonard synes, at sandsynligheden er så lille, at han er ligeglad med at fortælle det til kvinderne, og han insisterer på at nyde samværet uden kondom. Sommerferien er lang, og i løbet af sommermånederne lykkes det ham at erobre 140 kvinder. Hvor stor er sandsynligheden for, at mindst én af dem får hiv?«

Dansk børnebog er racistisk i Sverige

Eksemplet har ifølge bl.a. SVT fået flere til at klage til ledelsen af fakultetet for økonomi, naturvidenskab og teknik på Örebro Universitet. Her er bogen obligatorisk læsning på to af stedets statistikkurser, og det har den været i 12 år.

»Jeg blev ganske enkelt paff. Det er meget mærkeligt og virker meget uprofessionelt at medtage sådan en oplysning, som objektificerer kvinder på den måde, at han skal "erobre" dem, i en lærebog på et universitet,« siger den studerende Studenten Elias Eriksson til Dagens Nyheter.

Professor og dekan på fakultetet Åke Strid er heller ikke begejstret.

»Det er under al kritik. I netop dette regneeksempel er der misogyni. Det er jo muligt at lave et regneeksempel med sandsynligheder uden forkastlig mandlig opførsel, hiv eller strandscoring generelt,« siger han til Dagens Nyheter.

Dekanen forklarer, at bogen, som er oversat fra norsk til svensk, i 2006 var den eneste af sin slags på svensk og også den eneste svenske bog, som henvendte sig til folk, der læser økonomi og samfundsvidenskab.

Fra begyndelsen har man været klar over, at regneeksemplet ikke var i overensstemmelse med universitetets værdigrundlag.

»Det blev taget op ved hver kursusstart, men derefter er det ikke blevet taget videre til de nye personer, som har overtaget kurserne,« siger Åke Strid, som tilføjer, at der er andre eksempler i bogen, som »ligger på grænsen.«

Bogen vil dog formentlig ikke blive skiftet ud før næste kursusstart.

SVT har kigget bogen igennem og er faldet over andre regneeksempler, som er i den kuriøse ende.

Eksempelvis: »Hvilken vægt vil du gætte på, at en dværg, som er én meter høj, har?« og: »Seks russere under vinterkrigen slås om fem pladser i et telt. Hvem, som får pladserne, afgøres ved russisk roulette. Hvor stor er sandsynligheden for, at Igor dør?«