Politiker fra islamkritisk parti kaldte det sin »mission« at redde Tyskland, nu er han blevet muslim

»Islam hører ikke hjemme i Tyskland.«

Sådan lyder forsiden på en pamflet, udgivet af det tyske, indvandringskritiske parti Alternative für Deutschland (AfD).

Og fremtrædende medlemmer af partiet har da også ytret sig endog meget kritisk om islam og de flygtninge, som kommer fra muslimske lande. Ikke desto mindre er manden, som indtil for nylig var næstformand i bestyrelsen i AfD's Brandenburg-afdeling konverteret til islam.

Veteranen, som ikke ser »en eneste højreekstrem i AfD«, reddede dagen efter valgkaos

Det skriver bl.a. Tagesspiegel.

Samme medie omtaler samtidig en video optaget i juli sidste og lagt på Youtube, hvor Arthur Wagner forsøger at hverve ruslandstyskere som ham selv til AfD.

Her siger han bl.a. på russisk:

»Vores mission er at redde dette land.«

AfD-vælger: »Når et 4,5 år gammelt parti kan blive det tredjestørste, så har de gamle partier lavet mange fejl« Vælgerne jublede, mens Tysklands indvandrerkritiske parti stormede ind i Forbundsdagen søndag.

Arthur Wagner bedyrer samtidig, at han er tysker og assimileret. At Angela Merkel har begået en »gigantisk fejl«, og at han tidligere beundrede hende, men at det er slut, fordi hun er det værste, som man kan gøre mod Tyskland.

»Tyskland muterer til et andet land,« lyder det fra den tidligere erklærede kristne mand.

Men nu tilhører han altså selv den religion, som AfD tordner imod. Wagner ønsker ikke at kommentere sit religionsskifte, som han kalder privat.

Spidskandidat forsvarer partikollega efter Hitler-udsagn: »Han er ikke nazist. Han elsker sit fædreland«

Flere medier oplyser dog, at Wagner har været en del af en velkomstgruppe for flygtninge i sit lokalområde, og der spekuleres i, om han herigennem har stiftet bekendtskab med islam.

Fra partiledelsen i Brandenburg lyder det, at konverteringen ikke har nogen betydning, og at partiet har plads til alle religioner.

Samtidig er det dog også kommet frem, at Wagner allerede den 11. januar trådte tilbage som næstformand af private årsager.