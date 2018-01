Paris holder vejret: Nye, store oversvømmelser er på vej

PARIS

Regnen siler ned i store dele af Frankrig disse dage og volder franskmændene problemer - også i hovedstaden Paris.

Nu er myndighederne for alvor begyndt at frygte, at den store mængde nedbør kan føre til oversvømmelser på samme niveau som i sommeren 2016, hvor byens store flod Seinen gik over sine bredder og skabte kaotiske tilstande.

Dengang blev det verdenskendte Louvre-museum, som ligger ved floden, nødt til at lukke, og tusindvis af kunstværker fra museets kælder blev evakueret.

Tirsdag meddelte Vigicrues, som er miljøministeriets afdeling for tilsyn med floder, at man går ud fra, at vandet bliver ved med at stige de kommende dage.

»Vi forventer, at vandstanden topper i løbet af dagen fredag,« lyder det fra direktør Jean-Marc Dolmière, som forudser »en stigning på samme niveau som den i juni 2016«.

Her nåede vandstanden i Seinen op på 6,1 meter, hvilket var det højeste i mere end 30 år.

Vandstanden i Seinen får Louvre til at flytte kunst i sikkerhed

Tirsdag morgen var vandstanden steget til 4,82 meter, hvilket er mere end 50 centimeter sammenlignet med dagen forinden.

Foruden Louvre-museet måtte også det store Orsay-museum lukke på grund af vandmasserne i 2016, og også den offentlige transport var dengang stærkt berørt.

Mandag besluttede Paris at lukke flere veje, som ligger ned til byens berømte flod. Det er allerede blevet varslet, at tog- og metrostationer vil blive lukket ned de kommende dage.

De franske myndigheder opfordrer alle til at være »forsigtige«.

»Man skal ikke begive sig ud på en oversvømmet vej hverken i bil eller til fods, heller ikke på en bro eller tæt ved vandløb,« lyder det.

Det er ikke kun i Paris, at der er risiko for stærkt forhøjede vandstande og oversvømmelser.

23 franske departementer er således sat i højt alarmberedskab over hele landet.