Puigdemont: Jeg er i Danmark for at starte politisk debat

Carles Puigdemont gentager tirsdag under et besøg på Christiansborg sit budskab om, at han gerne vil gå dialogens vej. Den catalanske separatistleder har forladt sit eksil i Belgien for at aflægge besøg i Danmark.

Men han uddyber ikke, hvorvidt det betyder, at Catalonien skal have selvstændighed.

- Jeg er her i det danske parlament for at starte en politisk og åben debat. Det er ikke muligt i det spanske eller det catalanske parlament. Hvis jeg vendte tilbage til det catalanske parlament, ville jeg blive anholdt, og det ville ikke hjælpe med at løse konflikten eller problemet.

- Det vigtigste værktøj til at løse problemet er dialog og forhandling, respekt for hinanden, siger han til den danske og internationale presse, som er mødt talstærkt op på Christiansborg.

Separatistlederen er inviteret af folketingsmedlemmet Magni Arge fra det færøske parti Tjóðveld (Republikanerne).

Færing bag Puigdemont-møde: Vi styrer mod selvstændighed

Puigdemont understregede, at hvis han forsøgte at vende tilbage til Spanien for at tale sin sag, ville han blive anholdt. Men han vil gerne.

- Min tilbagevenden til Barcelona vil ikke kun være gode nyheder for det catalanske folk, som støtter vores sag, men også for det spanske folk.

- Det er et vigtigt første skridt for at genskabe den demokratiske situation, siger han.

Puigdemont blev stillet flere spørgsmål, men tog kun imod nogle få, hvorfor det ikke var muligt at spørge ham om, hvorvidt han vil ændre den spanske forfatning.

Mandag var separatistlederen på besøg på Københavns Universitet, hvor et stuvende fuldt auditorium hørte på ham til et debatarrangement.

Puigdemont har været i eksil i Belgien siden slutningen af oktober. Hjemme i Spanien er der en spansk arrestordre på ham for hans rolle i en omstridt afstemning om uafhængighed fra Spanien. Den fandt sted 1. oktober.

»Absurd«: Danske politikere over en kam afviser at møde omstridt politiker Catalonsk separatistleder får ingen velkomstkomité.

I december var der valg i Catalonien, og i januar mødtes det nyvalgte parlament for første gang.

Carles Puigdemont ventes at blive nomineret til posten som præsident i Catalonien. Den første afstemning om at vælge en præsident vil formentlig finde sted 31. januar i det catalanske parlament.

Hvis der er flertal for Puigdemont, ventes centralregeringen i Madrid igen at tage styringen over Catalonien.