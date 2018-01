Anti-israelske tweets får hijab-hårmodel til at trække sig fra stort modefirma

I sidste uge blev den britiske kvinde Amena Khan den første hårmodel iført hijab for et verdensomspændende modefirma, men nu lader det til, at karrieren som hårmodel er forbi, før den for alvor kom i gang.

Ifølge CNN er det kommet frem, at hun tilbage i 2014 har givet udtryk for anti-israelske holdninger, og det har fået Khan til at trække sig som hårmodel for L'Oreal Paris.

L’Oreal Paris bruger hijab-model i stor kampagne

Amena Khan medvirker i en igangværende kampagne for det franske kosmetikfirma - som kan ses nedenfor - hvor hun fortæller, at »det er lige meget, om man viser håret. Det påvirker ikke, hvor meget det betyder for dig.«

CNN har ikke selv set de tweets, som Khan skrev tilbage i 2014, men på Instragram skriver Khan bl.a. selv:

»Jeg er meget ked af indholdet af de tweets, som jeg lavede tilbage i 2014, og jeg vil gerne undskylde for den skade, det har forvoldt.«

Endvidere skriver hun, at hun går ind for mangfoldighed, og at hun trækker sig, fordi hun ikke vil stå i vejen for budskaberne i L'Oreal Paris' kampagne.

Mor til H&M-model: »Jeg ved, hvad racisme er. Jeg er selv blevet kaldt abe«

Khan er blevet kendt som modeblogger, og hun er medejer af firmaet Ardere Cosmetics, som designer tørklæder.