Opgør i Europarådet: Rusland skygger for dansk formandskab

STRASBOURG — En alvorlig konflikt med Rusland skygger for de fem prioriteter, regeringen har udvalgt for Danmarks formandskab for Europarådet.

Striden udspringer af Ruslands annektering af ukrainske Krim i 2014. Europarådets parlamentariske forsamling reagerede ved at fratage Ruslands medlemmer stemmeretten, hvilket fik Rusland til at boykotte møderne. Rusland tilbageholder desuden en stor del af sit kontingent for 2017, i alt 22 mio. euro, og truer med at gøre det samme i år.

Efter to år uden betaling kan et land ikke længere være medlem. Et russisk exit vil alvorligt svække rådets politiske tyngde, og Human Rights Watch vurderer, at det vil svække russiske borgeres rettigheder. Det problem stjæler i høj grad billedet fra de danske prioriteter, siger Danmarks ambassadør i Europarådet.

»Succeskriteriet for det danske formandskab er at holde sammen på organisationen og forhindre, at den går i opløsning. Det handler om at sikre Europarådets overlevelse og eksistens. Problemet med Rusland er større og ligger ud over de andre danske prioriteter. Det er en meget vanskelig situation, som vores formandskab fokuserer på,« siger ambassadør Arnold de Fine Skibsted.

Regeringen har officielt gjort det til hovedprioritet at reformere menneskerettighedsdomstolens fortolkning af konventionen. Dertil kommer ligestilling, inddragelse af børn i demokratiet, respekt for handicappede og bekæmpelse af tortur.

Men selv om striden med Rusland overskygger det, fastholder formanden for den danske politiske delegation i Europarådet, Michael Aastrup Jensen (V), den hårde kurs over for Rusland.

»Der foregår et storpolitisk spil, hvor Rusland spiller fornærmet, når vi giver dem sanktioner. Det gør nogen desperate, fordi det er mange penge, og man gerne vil holde Rusland i rådet. Men jeg er lodret imod at fjerne sanktionerne for at tækkes Rusland. For så vil russernes afpresning have virket,« siger Aastrup.

I en mail skriver Ruslands ambassadør i Europarådet, Ivan Soltanovsky, at »genforeningen mellem Krim og Rusland var ikke et brud på international lov«.

»Ruslands bidrag til budgettet bliver betalt, efter den russiske delegations rettigheder er blevet genetableret,« skriver Soltanovsky.