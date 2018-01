I Sverige vil man også flytte job til udkanten: »Slut med Stockholmsfiksering«

Få dage efter at den danske regering præsenterede anden omgang af den store udflytningsplan, som betyder, at i alt 4.000 statslige job skal ende uden for København, kommer den svenske regering med en lignende plan.

I alt 900 årsværk fra ni forskellige, statslige myndigheder bliver således flyttet ud af Stockholm eller nyetableret væk fra hovedstaden.

»Sammen med tidligere omlokaliseringer og udbygningen af visse myndigheder er den statslige tilstedeværelse blevet styrkt rundt om i Sverige med over 2.000 job i løbet af mandatperioden,« lyder det i en pressemeddelelse.

Sverige vil oprette en myndighed for psykologisk forsvar

Ved et pressemøde mandag præsenterede statsminister Stefan Löfven sammen med civilminister Ardalan Shekarabi regeringens plan.

»Nu er det slut med den tidligere regerings Stockholmsfiksering, for nu er det tydeligt, at vi har en "hele-Sverige"-fiksering,« lød det fra Löfven.

Planen var 3900 statsjob: Men der er forsvundet ni i provinsen

Nogle af de byer, som kommer til at nye godt af relokeringerne er Malmø, Göteborg og Kristianstad.

Men omkring 500 af arbejdspladserne bliver flyttet fra Stockholms centrum til kommunen Botkyrka, som ligger tæt på Stockholm. Det sker, fordi man vælger at flytte Sida, som arbejder med bistandshjælp.

En beslutning, som ikke er gået upåagtet hen på de sociale medier:

Sveriges finansminister opfordrer flygtninge til at søge til andre lande

»Sida flytter fra en tunnelbanestation til en anden. I Stockholm er fænomenet kendt som "decentralisering",« skriver én på Twitter.

Og en anden:

»Hvordan kan man sige, at man flytter statslige myndigheder ud i landet, når man flytter fra Stockholm til Botkyrka?«

Beskeden om flytningen kom fra vicestatsminister Isabella Lövin, og hun siger til Sveriges Radio:

»Det er en international virksomhed, og vi ser, at Sida tager imod mange gæster fra forskellige lande og er en myndighed, hvis virksomhed forhindrer den i at flytte længere væk, så derfor har det overhovedet ikke været et alternativ.«