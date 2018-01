Overblik: Hvem mødes med Puigdemont i Folketinget?

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont gæster Folketinget tirsdag.

Han er inviteret af folketingsmedlemmet Magni Arge fra det færøske parti Tjóðveld (Republikanerne).

Det er blandt andet medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, Færøudvalget og Grønlandsudvalget, som er inviteret til det lukkede møde.

Her er et overblik over, hvem der deltager og ikke deltager:

Deltager:

Enhedslisten - Nikolaj Villumsen og Pelle Dragsted.

Alternativet - Partiet forventer at sende et eller to folketingsmedlemmer.

SF - Tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen deltager. På Facebook skriver han blandt andet:

- Jeg agter derfor at deltage i mødet med Puigdemont i morgen (tirsdag, red.) - uden at jeg af den grund er enig med ham eller ønsker at blive spændt for selvstændighedsbevægelsens vogn.

Det grønlandske folketingsmedlem Aleqa Hammond (løsgænger).

Deltager ikke: