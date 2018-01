Tiltale: Sygehjælper dræbte 97 patienter af kedsomhed og for at vise, hvor dygtig han var

Den 41-årige Niels Högel kan have hundredvis af menneskeliv på samvittigheden.

Men anklagemyndigheden i Oldenburg har nu valgt at tiltale den tidligere sygehjælper for 97 drab, foruden de seks, som han allerede er blevet idømt fængsel på livstid for i henholdsvis 2008 og 2015.

Mennesker, som Niels Högel var ansat til at redde, men som i stedet blev hans ofre. Ifølge tiltalen blev de, som i de sager, manden allerede er dømt for, dræbt med forskellige slags medicin.

Tysk politi: Sygeplejerske dræbte 84 patienter med medicin

Medicin, som gjorde de i forvejen syge patienter, så dårlige, at deres hjerter stoppede, og der var brug for genoplivning. Og det var netop her, at Niels Högel kunne vise sit talent.

Om tildelingen af de dødelige præparater, lyder det fra anklagemyndigheden:

»Dette gjorde han for at kunne præsentere sine genoplivningsevner over for kollegaer og overordnede og for at bekæmpe sin kedsomhed.«

Tysk sygehjælper mistænkes for over 200 mord på patienter Der er måske tale om en af de største massemordere i Tyskland siden Anden Verdenskrig.

Under de tidligere retssager har Niels Högel tilstået at have dræbt flere end dem, som han er dømt for, og politiet valgte således at grave ligene af 134 af Högels tidligere patienter op for at teste dem for de medikamenter, som sygehjælperen benyttede sig af.

Det samlede antal kunne dog have været langt højere, men i mange tilfælde var ligene blevet kremeret, og man kunne derfor ikke undersøge dem.

Sideløbende kører en efterforskning mod de ansvarlige på det sygehus i Oldenburg, hvor Högel arbejdede fra 1999 til 2002. For sygehjælperen burde være stoppet langt tidligere, mener man.