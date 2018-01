JP's restaurantanmelder: »Det, Bocuse kunne, virker helt banalt i dag«

Selv i sit livs efterår - måske nærmere vinter - prioriterede den verdensberømte mesterkok Paul Bocuse jævnligt at besøge sit moderskib i Lyon.

Paul Bocuse Bocuse blev 91 år.

Han debuterede som 16-årig på en lille restaurant i Lyon i 1942, men slog i løbet af sin uddannelse folder blandt berømte kokke som Fernand Point på La Pyramide i Vienne.

I 1956 overtog han sin fars restaurant som 22-årig. To år senere fik han sin første stjerne i Michelinguiden.

I 1965 opnåede han sin tredje Michelin-stjerne, og i 1975 blev han udråbt som Ridder af Æreslegionen.

Den franske kok anses for at være en af grundlæggerne af det nye franske køkken.

Hans karriere har givet ham kælenavne som "Gastronomiens Pave" i hjemlandet, og han har lagt navn til det uofficielle kokke-VM Bocuse d'Or. Kilde: Ritzau, Den Store Danske

Det fortæller Jyllands-Postens korrespondent i Frankrig, Marie Louise Albers, der i 2003 besøgte hans restaurant og mødte mennesket, som ingen holder sig tilbage fra at udråbe som en »legende« og et »ikon« inden for fransk gastronomi.

Dengang kom Bocuse, der nu er død i en alder af 91 år, dagligt på restauranten iført sit fineste kokkeskrud for at hilse på sine gæster, omend han ikke havde stået bag gryderne i årevis. Han var aldrende og senil, men det affødte kun yderligere respekt fra personalet og gæsterne, der kom fra fjerne verdenshjørner for at smage hans retter og fange et glimt af den høje kokkehue.

Den franske mesterkok Paul Bocuse er død

»Der summede en enorm respekt omkring ham blandt personalet, der havde drevet hans gastronomiske koncept videre. Restauranten var et helt museum af sale pyntet med vægmalerier, billeder og små voksfigurer af ham i kokketøj. Der herskede nærmest en gudedyrkelse af Bocuse,« husker Marie Louise Albers.

Det, Bocuse kunne - og som gjorde ham så berømt, at han har fået de uofficielle verdensmesterskaber i kokkekunst - Bocuse d'Or - opkaldt efter sig - var noget, der i dag virker fuldstændig banalt.

Det siger Jyllands-Postens restaurantanmelder, Niels Lillelund, der også har besøgt restauranten i Lyon - dog efter Bocuses storhedstid i 70'erne.

»Han lærte franskmændene at fokusere på råvaren og friskhed i en tid, hvor det slet ikke eksisterede i det fine franske køkken. Det var dengang banebrydende at gå på torvet og finde det gode og tilberede det - uden at tilberede det for længe,« siger Niels Lillelund.

Bocuse var ansvarlig for at bringe fransk gastronomi ind i den moderne verden. Han tilføjede den fine cuisine nogle kvaliteter fra det franske landkøkken og gjorde op med en tradition for at skamstege og overmarinere. Han viste, at man kunne kreere store madoplevelser med andet end tunge franske klassikere som foie gras og smørfløde.

»Det er længe siden, han var en revolutionær skikkelse, og derfor vil det være forkert at sige, at hans død er et tab for fransk gastronomi. Man kan sige, at han har været død i 30 år - for de sidste mange årtier har han ikke gjort noget nyt - og nu er han så rigtig død. Men han har gjort det, han skulle. På den måde er det en historisk skikkelse der er gået bort,« siger han.

Bocuses retter bliver stadig lavet i dag og smager stadig godt. Det kan Niels Lillelund, der har lagt gane til Bocuses opskrift på trøffelsuppe, og Marie Louise Albers, der har smagt hans Poulet rôti, stå inde for.

Men i 2018 er opskrifterne udtryk for gammeldags fransk dekadence, og restauranten besøger man i dag mest for oplevelsen, siger Niels Lillelund, der ikke var udpræget imponeret, da han aflagde restauranten et besøg:

»De seneste mange år har det ikke været et sted, man tog hen, hvis man ville vide, hvad der skete i gastronomien. Det var en myte - en overvurderet en - man søgte. Bocuse har længe været helt antikvarisk, men han blev et berømt symbol, fordi han var en fransk institution, og fordi han formåede at dyrke sin stjernestatus og markedsføre sig selv.«

Selvom det er længe siden, Bocuse sidst gjorde sig gastronomisk bemærket, begræder mange kollegaer og andre madelskere hans død denne lørdag.

»Paul Bocuse er her ikke mere. Kokkene græder i deres køkkener, på Elysée og overalt i Frankrig. Den franske gastronomi vil fortsætte med at gøre ham stolt,« skriver den franske præsident, Emmanuel Macron, på Twitter.

Den danske stjernekok René Redzepi takker Bocuse for inspirationen.

»Sov godt kok og tak for et liv fuld af arbejde og inspiration,« skriver han.