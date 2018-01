Politibetjente og fængselsbetjente i gadekamp ved fransk fængsel

Franske politifolk i kampuniformer stødte fredag sammen med strejkende fængselsbetjente, som beskylder regeringen for at gøre alt for lidt for at dæmme op for tiltagende vold og islamistisk aktivisme i landets overfyldte fængsler.

Gadekampene mellem fængselsbetjentene og politifolk fandt sted uden for Fleury Merogis fængslet, som er et af Europas største med 3800 indsatte.

Mens kampene stadig var i gang nær Paris, kom der meldinger fra Korsika om, at to sikkerhedsvagter i et fængsel var blevet angrebet og såret af indsatte.

Angrebet er det seneste i en række af uroligheder, som har præget al omtale af det franske fængselsvæsen i de seneste uger.

- Vi har fået nok. Vi bliver kuet indenfor, og nu bliver vi kuet udenfor, siger fængselsbetjenten Thibault Capelle.

Sammen med sine kolleger var han fredag i kamp med fremrykkende politifolk med skjolde og tåregas ved indgangen til Fleury Merogis i de sydligste forstæder til den franske hovedstad.

Protesterne syd for Paris og en række andre steder begyndte for en uge siden, da en militant islamist, som er fængslet for drab på 21 mennesker i 2000, snittede to vagter i deres hoveder og på deres overkroppe med en saks i det nordlige Frankrig.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er under pres for at handle hurtigt. Han har lovet, at der vil blive fremlagt en reform for fængslerne i februar. Han siger, at planen indebærer, at der bliver bygget tusindvis af flere fængselsceller end lovet.

Antallet af indsatte i Frankrig er blevet mere end fordoblet siden 1970'erne og ligger i dag på omkring 70.000.

Radikalisering af indsatte er et stadigt voksende problem i Frankrig, hvor islamistangreb har kostet op mod 250 mennesker livet i Paris og i andre byer i de seneste tre år.