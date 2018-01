Boris Johnsons forslag til Macron: Vi skal bygge en 35 km lang bro mellem vores lande

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, foreslår at bygge en 35 kilometer lang bro mellem England og Frankrig.

Forslaget kom på banen torsdag ved det fransk-engelske topmøde, hvor Johnson gjorde det klart, at det var »latterligt«, at to af verdens største økonomier kun er bundet sammen af én enkelt togstrækning.

Ifølge The Guardian var den franske præsident, Emmanual Macron, ikke afvisende over for idéen om endnu en fast forbindelse mellem de to lande.

Ved topmødet lagde Johnson et billede på Twitter, der viser ham i selskab med Macron holde tommelen op.

I et andet tweet skriver han: »Jeg er specielt glad for, at vi nedsætter et ekspertpanel, der skal se på store fælles projekter. Vores økonomiske succes er afhængig af god infrastruktur og gode forbindelser.«

Johnson har tidligere foreslået at bygge endnu en forbindelse under den Engelske Kanal, men ifølge den engelske avis, er han nu mere opsat på en broforbindelse efter japansk forbillede.

I en bog omkring det engelske valg af Tim Shipman, journalist på The Sunday Times, udgivet sidste år, står der bl.a., at Johnson ønskede en ny tunnel til Frankrig for at forbedre forholdet til franskmændene efter Brexit. En idé, som han ifølge bogen, blev talt fra igen af hans rådgiver.

Det er ikke første gang, at Johnson kommer med visionære idéer til mulige byggeprojekter. Da han var borgmester i London, foreslog han at bygge endnu en lufthavn på en ø i Themsen. En idé der senere blev afvist, da det var langt billigere at udvide Heathrow lufthavn.

I dag er England og Frankrig kun fysisk forbundet af Eurotunnelen, der blev færdiggjort i 1994. Den er hele 50,3 kilometer lang, og er blandt verdens længste tunnelbaner.