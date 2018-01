Carles Puigdemont kommer til København

Carles Puigdemont, den catalonske separatistleder, forlader for første gang sit eksil i Belgien og tager til København for at deltage i en debat på Københavns Universitet.

Det bekræfter lederen af Institut for Statskundskab, professor Mikkel Vedby Rasmussen.

Debatten, der finder sted mandag 22. januar, handler om den politiske situation i Catalonien og de udfordringer, som den spanske region står overfor i en europæisk sammenhæng.

- Jeg er glad for, at Puigdemont vil komme og tale om, hvordan man laver politiske kompromiser - eller ikke gør det. Hvordan hele den catalanske løsrivelsesdiskussion har noget at gøre med, hvordan EU fungerer - eller ikke fungerer for øjeblikket.

- Og i det hele taget give folk mulighed for at stille spørgsmål til et brændende politisk emne, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Catalanske politikere valgte separatist som parlamentsformand

Universitet kan, mener institutlederen, skabe et rum, hvor kontroversielle politiske spørgsmål kan debatteres.

- Kernen i spørgsmålet her er, hvordan nationalisme og internationalisme spiller sammen, og hvorvidt man skal søge det politiske kompromis eller søge splittelsen i Spanien, siger han.

Kompromis - eller manglen på samme - er det, som meget politik handler om nu om stunder, mener institutlederen.

- Om det er en diskussion om udflytningen af statslige arbejdspladser, om det er Donald Trump, der har siddet et år ved magten, eller om det er Spaniens fremtid, så handler politik for øjeblikket om, hvorvidt kompromiset er muligt, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Blå bog: Catalansk leder og Madrids værste fjende

Puigdemont har været i eksil i Belgien siden slutningen af oktober.

Hjemme i Spanien har myndighederne udsendt en arrestordre på ham for hans rolle i en omstridt afstemning om uafhængighed af Spanien, som fandt sted 1. oktober.

Det betyder, at han vil blive anholdt, hvis han vender hjem.

Regeringen i Catalonien gennemførte - med Puigdemont i spidsen - afstemningen, selv om Spaniens forfatningsdomstol havde slået fast, at den var ulovlig.

Under halvdelen af de catalonske vælgere deltog. Af dem stemte ni ud af ti for løsrivelse. Knap en måned senere vedtog et lille flertal af det catalanske parlament at erklære Catalonien for selvstændig.

Samme dag opløste centralregeringen i Madrid det regionale parlament, fyrede den lokale regering, udskrev nyvalg og overtog styringen af regionen.

Herefter rejste Puigdemont og fire eksministre til Belgien. Andre medlemmer af regeringen blev fængslet.

Separatistlederen førte valgkamp fra Belgien. Og oven på resultatet, som har givet tilhængerne af løsrivelse et flertal i det catalonske parlament, ønsker han at regere Catalonien fra sit eksil.

Cataloniens løsrivelse fra Spanien: Nyt flertal, og så kan det hele nu begynde forfra De partier, som går ind for løsrivelse, kontrollerer parlamentets vigtige præsidium.

Sker det, har premierminister Mariano Rajoy truet med at opretholde direkte styre i regionen.

Puigdemont skal debattere med professor Marlene Wind og professor Christian F. Rosbøll. Mikkel Vedby Rasmussen modererer debatten.