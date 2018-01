Norsk tænketank vil forbyde fætter-kusine-ægteskaber

De øger risikoen for sygdom og misdannelser hos børnene og er i øvrigt dårligt for integrationen. Derfor bør ægteskaber mellem fætre og kusiner slet ikke være tilladt.

Sådan lyder argumenterne fra den norske tænketang Agenda og organisationen LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold), der ønsker et forbud mod den ægteskabelige konstellation i Norge.

Foruden at have medicinske ulemper spiller ægteskaberne en rolle i en del tilfælde af social kontrol og tvangsægteskaber for både unge kvinder og mænd, lyder det fra LIM og Agenda.

»Jeg tror, det kan være godt for familier, der bor i Norge, og som oplever pres fra familien i hjemlandet om at holde familien samlet på den måde. Det vil være et vigtigt tiltag for at sikre bedre integration,« siger tænketankens leder, Marte Gerhardsen, til NRK.

Mediet henviser til tal fra det nationale Folkehelseinstituttet, som viser at 41 pct. af de nordmændene, som er født mellem 1967 og 2010 af pakistanske forældre, har mødre og fædre, som er fætre og kusiner.

I Norge stillede Arbeiterpartiet i 2011 det samme forslag, men dengang var der ikke stemning for et forbud.

Debatten har også været på banen herhjemme. I 2015 stillede Dansk Folkeparti et beslutningsforslag i Folketinget om at forbyde de såkaldte kædeægteskaber og spillede på flere af de samme tangenter som de norske parter. Et af argumenterne var netop at undgå social kontrol.

NRK har forelagt Agenda og LIM's ønske for norske Venstres stortingsrepræsentant, Abid Raja, men herfra er der ikke umiddelbart opbakning til forslaget.

Han understreger, at et eventuelt forbud ikke kun må gælde norske borgere med udenlandsk oprindelse. I så fald skal det derfor skrives ind i ægteskabsloven - ikke i udlændingeloven, slår han fast.

Han mener desuden, at et forbud kun bør bygge på eventuelle helbredsmæssige problemer med fætter-kusine-ægteskaber.