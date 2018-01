Politiet efter eksplosion i Malmø: Vi er forbandet vrede

Det blev sagt af ikke bare én, men to af de tilstedeværende ved det pressemøde, som Malmøs politi holdt torsdag.

»Vi er forbandet vrede.«

Vreden skyldes den eksplosion, som onsdag aften ramte ved en politistation i ghettoområdet Rosengård i Malmø. En eksplosion, som politiet beskriver som et attentat.

Ingen kom til skade, og to mænd i 20'erne er blevet anholdt i sagen, som politiet kalder en direkte konsekvens af dets arbejde med at komme kriminaliteten til livs.

»I en årrække har vi konstant arbejdet imod omkring 200 personer og 4-5 konflikter. Det, som skete i går, gør os forbandet vrede,« siger områdechef for politiet i Malmø Stefan Sinteus.

Også lokalpolitiområdechef Erik Jansåker kalder sig »forbandet vred,« mens regionspolitichef i Syd Carina Persson kalder det »et alvorligt angreb« - ikke kun mod politiet, men også mod almenheden.

For halvandet år siden blev politistationen i Rosengård beskudt og ved flere tilfælde er genstande blevet kastet ind på området. Men politiet understreger, at man vil kæmpe mod den organiserede kriminalitet i Malmø med uformindsket styrke.

»Vi vil fortsat sørge for, at disse personer bliver retsforfulgt, så de ikke får lov at hærge i Malmøs gader,« siger Stefan Sinteus.

Han kalder de anholdte for »multikriminelle,« der er kendt for alt fra at narre penge fra folk til narkoforbrydelser.

Eksplosionen forårsagede kun materiel skade og bliver beskrevet som »kraftigere end fyrværkeri, men måske ikke så kraftig som en håndgranat. Det er noget midtimellem.«