Fra #metoo til #NoStranger: »En kvinde hvæsede i mit øre, at jeg burde skamme mig over, at jeg ser ud, som jeg gør«

Der er #Metoo, som er hashtagget, hvorunder kvinder beskriver seksuelle krænkelser og overgreb. Og nu forsøger en gruppe minoritetssvenskere også at få hashtagget #NoStranger til at brede sig.

I et indlæg bragt i Expressen, underskrevet af 500 personer med anden etnisk baggrund end svensk, tager de afstand fra racisme og opfordrer andre til at dele deres oplevelser under #NoStranger.

»Formålet, med at vi tager magten over vores egne fortællinger og erfaringer, er, at vi selv får lov at definere, hvad racisme er og placere skylden og ansvaret der, hvor de hører hjemme; hos den, som udsætter andre for racisme. Derfor har vi startet dette initiativ. For at give styrke til vores fortællinger ved at blive hørt sammen. Fordi Sverige er vores alles land. Vi er det nye og det gamle Sverige. Vi er et land, som hele tiden forandres, og hvor der ikke er en tydelig begyndelse og en tydelig afslutning på, hvad det indebærer at være svensk,« lyder det.

Samtidig står en række af underskriverne frem med vidnesbyrd om deres oplevelser med racisme. Blandt dem er 35-årige Yousra, som er født og opvokset i Sverige.

»En kvinde hvæsede i mit øre, at jeg burde skamme mig over, at jeg ser ud, som jeg gør, da jeg stod og så på, hvad jeg skulle have i madforretningen. En anden kvinde stod og skulede til mig ved sporvognsstoppestedet, og da hendes vogn kom, slyngede hun alt det racistiske had ud, som hun kunne finde på, og steg derefter på vognen, mens jeg blev efterladt perpleks,« skriver hun.

Den 24-årige Danny Lam beretter om, da han påbegyndte drømmejobbet som lærer, og af klassen straks blev mødt af spørgsmålet om, hvor han kommer fra.

»Hvad mener han? Er det måske mit skånske, som gør, at han undrer sig over det. Eller mener han hvor i Göteborg, jeg bor? Jeg når ikke at spekulere så meget over det, før han fortsætter: "Er du kineser?".«

Danny Lam svarede, at han er vietnameser, hvorefter drengen gjorde sine øjne smalle og skæve.

»Et slag i maven. Hårdt. Sådan føles det.«

Den 27-årige Baraa Alsamawi skriver:

»Har måttet forsikre flere piger, som jeg har datet om, at nej, jeg kan ikke lide ISIS (IS, red.), og nej, jeg vil aldrig tvinge et tørklæde på dig, og nej, jeg vil ikke tvinge mine kommende børn til at favne islam.«

Og så er der den 51-årige same May-Britt Öhman Tuohea Rim, som er blond og derfor ofte bliver mødt af folk, der ikke tror på, at hun er same.

»Den racistiske stereotyp er nemlig, at samer har sort, glat hår. Og langt mellem øjnene. Og høje kindben. Jeg har taget mig selv i at henvise til min sorthårede mor engang, da jeg for mange år siden blev betvivlet pga. min blondhed. Det gnaver endnu i dag. Internaliseret racisme. Racebiologi. Skam. Overleveret.«