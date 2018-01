Klenodie fra nationalhelt solgt for millioner: »Flaget har en fantastisk historie«

Hvad der måske ligner et gammel fragmenteret flag, er netop blevet solgt på en auktion i London.

Men det er ikke bare et gammelt flag. Det er nemlig et klenodie fra en af Englands store helte: kommandøren Horatio Nelson - bedre kendt som Lord Nelson.

Flaget blev solgt for ikke mindre end 297.000 pund, hvilket svarer til 2,5 mio. kr., på auktionshuset Sotheby's onsdag. Det skriver Reuters.

Flaget går under navnet "The Victory Jack," fordi briterne vandt slaget ved Trafalgar. Foto: Frank Augstein/AP

Man mener, at flaget blev brugt på Nelsons skib under slaget om Trafalgar sydvest for Spanien i 1805.

Flaget var en del af en større Nelson-samling, der var blevet sat under hammeren. Udover flaget blev der bl.a. solgt en kiste og nogle personlige breve.

Kronik: Kronik: Var det nu englænderne, der alene sejrede ved Waterloo?

Et portræt af Nelsons elskerinde Emma Hamilton blev ligeledes solgt - for hele 369.000 pund, hvilket svarer til 3,1 mio. kr. Det er betydeligt højere end vurderingsprisen, som lå på mellem 150.000 og 250.000 pund.

Flaget er 86 cm. bredt og 92 cm langt. Det går under navnet "The Victory Jack" (på dansk: sejrsflaget).

Det er 212 år gammelt og havde en vurderingspris på mellem 80.000 og 100.000 pund - dvs. 670.000 og 840.000 kroner. Med et hammerslag på 2,5 mio. kr. oversteg det altså også vurderingen.

Slaget ved Jylland: Verdenshistoriens største søslag var så voldsomt, at ruderne klirrede i Ringkøbing Ofrene i verdens største søslag mindes på den jyske vestkyst.

»Flaget har en fantastisk historie,« fortæller Gabriel Heaton fra auktionshuset Sotheby's til Reutuers.

»Det blev brugt som en del af Nelsons store ceremonielle begravelse, efter han døde under slaget. Og stykker af flaget blev desuden revet af og beholdt af loyale soldater, der havde mistet deres dybt elskede kommandør,« siger hun.

Flaget blev solgt for noget mere, end hvad vurderingsprisen havde dikteret. Foto: Frank Augstein/AP

Udover flaget var der også andre affekter i relation til helten - som fx et portræt af hans elskerinde. Foto: Frank Augstein/AP

Kampen om Trafalgar var et søslag, der fandt sted i 1805, hvor briterne - selvom de var i undertal - besejrede både den franske og spanske flåde.

Nelson døde under kampen, hvilket cementerede hans status som nationalhelt i Storbritannien.