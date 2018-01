Medskyldig i 300.000 drab: Appel om barmhjertighed blev afvist

Han kommer ikke uden om det.

Oskar Gröning, også kendt som bogholderen fra Auschwitz - fordi han holdt regnskab med fangernes penge og værdigenstande, når de ankom til koncentrationslejren - skal nu i fængsel.

Det sker på trods af Grönings »appel for barmhjertighed,« som blev offentliggjort tirsdag.

Men han skal altså afsone fire år i fængslet, slog retten i Lüneberg i Tyskland fast onsdag.

Det skriver flere medier som CNN.

Den 96-årige Gröning blev i 2015 fundet medskyldig i mordet på 300.000 mennesker i koncentrationslejren under anden verdenskrig.

Han blev idømt fire års fængsel, men ankede dommen. Den sag tabte han imidlertid i august 2017.

Men i Tyskland kan man godt - selvom en sag er juridisk afgjort - få ændret en fængselsstraf, hvis ens helbred er i fare.

I sin appel for barmhjertighed i denne uge forsøgte Gröning derfor at argumentere for, at han på grund af sin høje alder netop ikke er egnet til at komme i fængsel.

Men det skal han, slog den tyske domstol imidlertid fast onsdag.

En flok gamle mænd med i tusindvis af bestialske drab på deres samvittighed Hver dag svinder antallet af dem, der led under nazisternes forbrydelser - også antallet af deres bødler falder drastisk.

Grönings rolle bestod primært i at håndtere økonomiske forhold i koncentrationslejren. Han har derfor ikke direkte slået nogle mennesker ihjel.

Værdierne blev sendt fra lejren tilbage til det nazistiske elitekorps SS' hovedkvarter i Berlin. Det sørgede Gröning for.

Og langt de fleste af fangerne blev - efter, man havde taget deres værdigenstande - sendt direkte ind i koncentrationslejrens gaskamre.

Konkret var han tiltalt for sine handlinger mellem maj og juli 1944, hvor 137 tog ankom med cirka 425.000 jøder fra Ungarn. Mindst 300.000 af dem blev sendt direkte ind i gaskamrene.

Anklageren i sagen har oplyst, at Gröning er hjemme og endnu ikke blevet sendt i fængsel.

Hans advokat har ikke ønsket at kommentere på afgørelsen onsdag.