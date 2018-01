Tre politibetjente er blevet fragtet med ambulance til hospitalet, efter en varevogn onsdag eftermiddag er kørt ind i en politibil i den svenske by Alby i Botkyrka Kommune syd for Stockholm.

Det skriver en række svenske medier, heriblandt Expressen.

Ifølge den svenske avis var påkørslen en bevidst handling, og føreren er derfor mistænkt for forsøg på mord eller grov mishandling, skriver mediet.

De tre betjente har ifølge Stockholms Politi ikke pådraget sig livstruende skader.

Politiet har over for avisen bekræftet at have fanget én person, og ifølge avisens oplysninger er man stadig på jagt efter en anden gerningsmand, der skulle være flygtet fra stedet. Det ønsker politiet dog ikke at bekræfte.

»Jeg vil ikke gå ind i, om vi leder efter flere. Vi er på pladsen for at arbejde nu,« siger Carina Skagerlind fra Stockholms Politi til Expressen.

Ifølge avisen er der dog politihelikoptere i området.

Kollisionen mellem varevognen og politibilen fandt sted i forbindelse med en standsning af et køretøj, fortæller Carina Skagerlind til Expressen.

Varevognen skal ifølge avisens oplysninger være registreret til en kriminel, der i forvejen er kendt af politiet. Det er uklart, om ejeren er involveret i hændelsen.