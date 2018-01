Bayeux-tapetet kan forlade Frankrig for første gang i 950 år

Bayeux-tapetet, som er et 70 meter langt vægtæppe, vil blive udlånt til Storbritannien, efter at den franske præsident har indvilget i, at tæppet forlader Frankrig for første gang i 950 år.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Det er forventningen, at præsident Emmanuel Macron på et fransk-britisk topmøde torsdag vil meddele, at artefaktet vil blive flyttet fra sin nuværende placering i Normandiet til Storbritannien.

Forud for beslutningen har der været langstrakte samtaler mellem de to landes kulturministerier.

The Guardian skriver, at den britiske premierminister, Theresa May, formentlig vil bruge beslutningen til at fremhæve det stærke forhold mellem Storbritannien og Frankrig efter brexit.

På vægtæppet er hele historien bag Slaget ved Hastings i 1066 genfortalt og illustreret. Kunstværket menes at være fremstillet kort tid efter kampen.

Udlånet til Storbritannien vil formentlig vare i fem år. Forud for det vil der blive foretaget test på Bayeux Museum, hvor vægtæppet befinder sig nu, for at sikre, at det kan flyttes i et stykke, uden at det bliver beskadiget.

Dr. David Musgrove fra BBC History siger, at værkets størrelse, alder og åbenlyse skrøbelighed kan være en udfordring.

I radioprogrammet Today på BBC Radio 4 tilføjer han dog, at en flytning vil give god mulighed for at udføre undersøgelser af både stoffet og farverne.

Det er uvist, hvor tæppet vil blive udstillet, når det kommer til Storbritannien.

Der har været tidligere mislykkede forsøg på at blive enige om et udlån af Bayeux-tapetet til Storbritannien.

Det var blandt andet i forbindelse med dronning Elizabeths kroning i 1953 og i 1966, som var 900-året for Slaget ved Hastings.