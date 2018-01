Manden kritiserede politiet for nølen i eftersøgning, nu er han sigtet for drab på konen

Næsten dagligt i omkring to uger har den 36-årige Janne Jemtland givet anledning til overskrifter i norske medier.

Først var moderen til to forsvundet på mystisk vis.

Så fandt politiet blodspor flere forskellige steder, som tydede på, at hun havde været udsat for en forbrydelse.

Og efter knap to ugers forsvinden ransagede man Janne Jemtlands hjem og anholdt ægtemanden. Han blev sigtet for drab, men hustruen var endnu ikke fundet. Forleden fandt man så et kvindelig på bunden af Norges længste elv, Glomma.

Tirsdag bekræftede politiet, at der er tale om Janne Jemtland, men nogen dødsårsag har politiet endnu ikke oplyst.

Samtidig har hendes mand fået yderligere en sigtelse for at have afgivet falsk forklaring til politiet.

Sagen begyndte den 30. december. Om morgenen ringede manden til politiet og meldte sin hustru savnet. De to havde været til en fest to dage forinden og havde forladt stedet natten til den 29. december i en taxa. Omkring kl. 2 samme nat forlod Janne Jemtland hjemmet, og da hun fortsat ikke var kommet hjem, kontaktede manden altså politiet.

Men nogen eftersøgning blev ikke sat i gang, og dagen efter fik det manden til endnu engang at kontakte politiet, hvorefter man igangsatte en aktion.

Efterfølgende oplyste politiet ifølge NRK, at ægtemanden havde været kritisk over for politiets langsommelighed. Men nu er han altså selv sigtet i sagen.

Det skal angiveligt have været manden, som hjalp politiet med at finde liget. Han nægter sig skyldig i drab, men skal have erkendt, at han spiller en rolle i sagen.

Tilbage står hvorfor Janne Jemtland skulle dø, og hvad der egentlig skete.

»Vi har en teori, som danner grundlag for en drabssigtelse. Jeg ønsker ikke at gå i yderligere detaljer omkring det,« siger politiadvokat André Lillehovde Van der Eynden til VG.

Ifølge Hamar Arbeiderblad skal ægtemanden have tjent mere end 20 år i Fremmedlegionen, og i den forbindelse have været udsendt til Balkan i 1990'erne.

Parret skal tidligere have boet i Frankrig, men flyttede efterfølgende tilbage til Brumunddal nord for Oslo, hvorfra de begge stammer.