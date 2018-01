EU-præsident holder stadig unionens dør åben for briterne

Den 23. juni kan blive dødsdagen for lokalsamfundets arbejdsplads:

Den franske præsident, der møder stor kritik for sin nye asyl- og immigrationspolitik, besøger tirsdag Calais.

Landets vandselskaber har kørt en principiel sag om skat på vand. Vandselskaberne endte med at tabe sagen tirsdag formiddag i Østre Landsret. Finans

De 44 besætningsmedlemmer om bord på ubåden ARA San Juan nåede aldrig at drukne, lyder det.

EU's hjerter er stadig åbne for briterne, siger Donald Tusk under en debat om Storbritanniens EU-exit.

Hvis EU giver for meget ved britisk EU-exit, kan der komme krav om genforhandling af norsk aftale med EU.

Han tilføjer, at ”vi må fortsætte sammenholdet mellem de resterende 27 EU-lande i hvert tilfælde".

- Når vi har det, vil EU’s ledere møde og beslutte, hvordan EU ser dens fremtidige forhold med Storbritannien som et tredjeland, lyder det fra præsidenten.

EU har nu brug for klarhed over Storbritanniens vision, påpeger Donald Tusk.

Det betyder, at det er muligt at gå videre til anden fase af forhandlingerne om skilsmissen, der handler om fremtidens forhold.

EU's stats- og regeringsledere blev 15. december enige om, at der var opnået tilstrækkelige fremskridt i forhandlingerne om briternes EU-exit.

- Tusk sagde lidt om brexit. Blandt andet, at vores dør, som før, står åben. Det håber jeg ikke, at man overhører i London, siger han.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har tidligere afvist at udskrive en ny afstemning.

Udtalelsen kommer kort tid efter, at der har været sat spørgsmålstegn ved, om briterne skulle have endnu en folkeafstemning om deres medlemskab.

- Her på kontinentet har vi ikke ændret mening. Vores hjerter er stadig åbne overfor jer, siger Tusk.

- Hvis den britiske regering holder fast i sin beslutning om at forlade EU, bliver brexit en realitet med alle sine negative konsekvenser i marts næste år, medmindre der sker en ændring i hjertet på vores britiske venner.

Det siger EU-præsident Donald Tusk under en tale ved EU-Parlamentets månedlige samling i Strasbourg tirsdag.

Hvis briterne vil ud af EU, kommer det til at ske. Men ændrer de holdning, står EU klar til tage imod.

EU's hjerter er stadig åbne for briterne, siger Donald Tusk under en debat om Storbritanniens EU-exit.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her