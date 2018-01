Eksplosion har ødelagt tre bygninger i Antwerpen: To er fundet døde

To mennesker er tirsdag fundet døde under murbrokker efter en formodet gaseksplosion mandag aften i centrum af den belgiske by Antwerpen, oplyser politiet

Eksplosionen fik tre bygninger til næsten at kollapse.

14 mennesker meldes kvæstet. Tilstanden er kritisk for en af de tilskadekomne.

Eksplosionen fandt sted kort efter klokken 21.30 mandag. Den ødelagde tre beboelsesejendomme midt i byens studenterkvarter i området Paardenmarkt. Det ligger tæt på byens universitet.

Mange tilstødende bygninger blev også beskadiget.

Redningsarbejdere fik tidligt tirsdag hevet adskillige mennesker ud fra sammenstyrtede huse med hjælp fra sporhunde. Blandt dem var en far og en mor og deres barn, som havde ligget begravet under murbrokkerne i flere timer.

Det var under dette arbejde, at redningsarbejdere fandt de to døde personer. De er ikke blevet identificeret.

Det står endnu ikke klart, hvad der var årsag til eksplosionen. Men på Twitter afviste belgisk politi tidligere, at der var tale om terror. En gaslækage er mere sandsynlig.

Flere medier rapporterede, at den formodede gaseksplosion skete i et italiensk pizzeria i stueetagen i en af bygningerne.

Tv-billeder viser, hvordan tre bygninger har fået revet facaderne ud ved eksplosionen.