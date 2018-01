Grækenland: Reformpakkernes skadelige periode er slut til sommer

Grækenlands parlament godkendte mandag en omstridt reformpakke, der omfatter finanspolitik, arbejdsmarkedspolitik og energipolitik, mens tusinder demonstrerede i Athens gader. Reformerne er et krav fra landets internationale kreditorer.

Udkastet til de gennemgribende reformer blev godkendt af et flertal i parlamentet, som har 300 medlemmer.

Op til afstemningen var en række græske fagforeningers medlemmer gået i strejke for at protestere mod de kommende nedskæringer og besparelser.

De nye reformer medfører, at det bliver sværere for fagforeninger at organisere strejker, hurtigere gennemførelser af konkursbegæringer og nedskæringer af sociale ydelser til familier.

Den omfattende lovpakke på over 1500 sider opfattes som den måske sidste store reform med nedskæringer og besparelser, inden Grækenland i august i år formelt forlader et kreditprogram, hvor det siden 2010 har modtaget kriselån fra fortrinsvis andre lande i eurozonen.

Grækenlands regeringschef varsler økonomisk luft forude

Det gældsplagede land har siden 2010 fået hjælp tre gange med store redningspakker til mange milliarder kroner. Det tredje redningsprogram, som for øjeblikket er en vigtig finansiel støtte til grækerne, løber frem til august, hvorefter de politiske ledere i Athen håber at kunne vende tilbage til markedsfinansierede lån.

Premierminister Alexis Tsipras siger, at Grækenland nu kun er et skridt fra afslutningen på kriseprogrammet, som har medført en lang række restriktioner for landets borgere og dets politiske liv.

- Til sommer vil vi være ude af denne hårde, uretfærdige og skadelige periode, siger han.

Fagforeningerne er stærkt imod de nye restriktive regler, som gør det sværere at strejke. Det gælder blandt andet krav om en langt højere deltagelse i fagforeningsmøder end hidtil.

Strejkerne lammede imidlertid mandag al den offentlige transport i det græske hovedstad, mens statslige skoler og offentlige hospitaler også var berørt af delvise lukninger, fordi lærere og læger deltog i arbejdsnedlæggelserne.