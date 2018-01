Som det første land i Norden: Norge vil forbyde al pelsdyravl

Omkring 300 pelsfarme rundt omkring i Norge vil frem mod 2025 blive udfaset, ligesom det ikke længere er muligt at åbne nye farme.

Det er resultatet, efter den norske regering søndag blev enige om at afvikle al pelsdyravl i landet som et led i det nye regeringsgrundlag.

Dermed bliver Norge det først land i Norden, som forbyder pelsdyravl totalt. Og den udvikling glæder dyrebeskyttelsesorganisationen Anima.

»Det er en fantastisk sejr for arbejdet med at stoppe pelsindustrien i Europa,« udtaler Animas kampagnechef, Thorbjørn Schiønning, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Det er en stærk politisk tendens, at man siger stop for at holde rovdyr hele deres liv i små bure bare for at lave et stykke tøj. Sidste år så vi forbud i Tyskland og Tjekkiet, og Danmark ender med at blive meget isoleret i spørgsmålet, hvis de danske politikere ikke vågner op.«

Det norske forbud kommer efter en årelang debat, hvor befolkningen har haft stigende modstand mod avl af pelsdyr. I en måling fra 2014 erklærede 68 pct. af nordmændene sig som modstandere af den omdiskuterede type avl.

Udover at flere lande har gennemført lignende forbud i de senere år, har også store internationale modehuse, som i årevis har brugt pels i dets kreationer, valgt at kvitte brugen af pels.

Det er bl.a. tilfældet hos Gucci, Armani og Hugo Boss.

»Det er et gunstigt tidspunkt at planlægge en afvikling af minkavl i Danmark. Vi har allerede et forbud mod rævefarme, og nu handler det om at få sagt B, når man allerede har sagt A,« lyder det fra Thorbjørn Schiønning fra Anima.

Bl.a. Tyskland lavede sidste år et lignende forbud mod avl af pelsdyr herunder ræve. Foto: Anima

Det danske forbud mod rævefarme blev vedtaget i 2009. De dengang 18 farme fik med forbuddet syv år til at afvikle deres virksomheder.

Dog fik de virksomheder, hvor rævehold er hovederhvervet, mulighed for - med dispensation - at fortsætte driften frem til slutningen af 2023.

Der er i dag kun én lovlig ræveavler tilbage i Danmark. Og ræveavleren Bjarne Mechlenburg er fast besluttet på at fortsætte med at avle ræve indtil 2023.

»Til den tid er jeg 72 år. Men selvom jeg kan mærke, at kroppen er slidt af at have håndteret ræve, der vejer op til 25 kg, så stopper jeg ikke så meget som et sekund før. Jeg bliver ved, til jeg dør, eller loven stopper mig,« sagde Bjarne Mechlenburg sidste år til Landbrugsavisen.