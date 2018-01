Kæresten blev beskyldt for at kalde Meghan Markle »grim«: Britisk toppolitiker opgiver sit forhold efter sms-skandale

Henry Bolton, der er formand for Storbritanniens EU-kritiske parti, Ukip, er blevet single.

Det er en nyhed, der under normale omstændigheder næppe ville vække større opsigt. Men bruddet sker, efter det kom frem, at hans 25-årige kæreste, modellen Jo Marney, havde sendt kontroversielle sms'er om Meghan Markle, der er forlovet med prins Harry.

The Mail on Sunday bragte beskederne, som skulle være sendt fra Marney til hendes veninde. Her lyder det bl.a., at Markle, der har en sort mor og en hvid far, og sorte mennesker generelt er »grimme«.

Ukip-leder presset af kærestens sms'er: Prinsens forlovede er grim

De opsigtsvækkende beskeder, der er blevet tolket som racistiske, har fået flere - heriblandt Bill Etheridge, der er medlem af Europa-Parlamentet - til at kræve, at 54-årige Bolton trækker sig som leder af Ukip. Samtidig har partiet valgt at suspendere Marney.

Foreløbigt har Bolton afsluttet sit romantiske forhold med den 25-årige. Det fortalte han mandag i tv-programmet "Good Morning Britain", der sendes på den britiske morgenflade på ITV.

#BREAKING: UKIP leader @_HenryBolton tells GMB he split up with Jo Marney last night over racist messages she sent about Meghan Markle and black people.



Watch the full interview: https://t.co/Ek7I7FkTCa @piersmorgan @susannareid100 pic.twitter.com/WWmLHUjEni— Good Morning Britain (@GMB) 15. januar 2018

Britisk prinsesse kritiseres for racisme: »Det er klart for at fornærme Meghan Markle«

Her afviste Bolton, der kun har været leder af partiet i fire måneder, til gengæld, at han havde nogen intentioner om at trække sig fra sin post. Han er partiets fjerde formand på 18 måneder.

De omdiskuterede beskeder blev ifølge the Mail on Sunday sendt tre uger før, Bolton og Marney indledte deres forhold. Marney har ifølge avisen undskyldt for sit »chokerende sprogbrug«, men samtidig understreget, at ordene var taget ud af en kontekst.

Bolton har mandag ligeledes sagt til BBC, at Marneys kommentarer er taget ud af en kontekst, men at ingen kontekst »kan forsvare eller legitimere« dem. Han var »rystet og chokeret«, da han først hørte om dem, siger han til BBC.

Marney og Bolton har dannet par siden december, hvor de skabte en del overskrifter i tabloidpressen, da det kom frem, at toppolitikeren havde forladt sin hustru gennem 25 år for at finde sammen med den unge model.