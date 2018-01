Demonstranter til voldtægtsofre i Sverige: Vi tror på jer

»Vi tror på jer«.

Sådan lød budskabet fra demonstranter flere steder i Sverige søndag aften. Beskeden var rettet mod kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb uden, at gerningsmanden er dømt.

Pladsen Norrmalmstorg i Stockholm var et af de steder, hvor et stort antal mennesker var mødt op med fakler og skilte, hvor der bl.a. stod: »I kan ikke få os til at tie«.

Under demonstrationerne blev der særligt refereret til én sag.

I december blev fem mænd frikendt efter anklager om en gruppevoldtægt af en kvinde.

Voltægten skulle være fundet sted tidligere på året i en trappeopgang i forstaden Fittja sydvest for Stocholm. Kvinden, der anklagede mændene, forklarede i retten, at overgrebet varede i flere timer. Det skriver Tv 2.

Svenske tilstande Hinsidan: En stor europæisk undersøgelse gav denne uge Danmark en bundplacering, mens Sverige blev kåret som Europamester i integration. Virkeligheden er ikke helt så munter i en Stockholm-forstad som Fittja, hvor 90 pct. af befolkningen har udenlandsk baggrund.

Demonstrationerne foregik ca. 20 steder i Sverige. Ud over fakkeloptog var der også forskellige oplæg. På Norrmalmstorg i hovedstaden talte bl.a. Peter Svensson, grundlægger af foreningen Huskurage mod vold.

Peter Svensson talte om Emma Watsons kampagne "He for She" fra 2014. Et initiativ der forsøger at få mænd og drenge til at deltage i den feministiske kamp.

Fittja-sagen ligger nu på skrivebordet hos ombudsmanden efter stor kritik af politiarbejdet. Ombudsmanden skal man tage stilling til om politiet har håndteret sagen korrekt, skriver Aftonbladet.