Passagerfly var tæt på at havne i havet: Skred ud over landingsbanen

Sent lørdag gik det galt for et passagerfly, som var fløjet fra den tyrkiske hovedstad, Ankara, til Trabzon i det nordlige Tyrkiet.

Det oplyser flere tyrkiske medier.

Umiddelbart efter at Pegasus Airlines-flyet var landet, skred det ud over landingsbanen, som befinder sig få meter over Sortehavet. Billeder viser flyet liggende på klippeskråningen med næsen pegende ned mod vandet.

I en pressemeddelelse bekræfter Pegasus Airlines, at selskabets Boeing 737-800-fly har haft en »Runway Excursion Incident,« men at alle 162 passagerer og 6 besætningsmedlemmer kom sikkert af flyet uden skader.