Religiøse begravelsesritualer skaber konflikt i London

En jødisk forening vil have en retmediciner fyret for ikke at tage hensyn til religiøse traditioner, når det kommer til at begrave deres døde.

Konflikten er opstået i London, efter at retsmedicineren, Mary Hassell, har udtalt, at »ingen af de afdøde vil blive prioriteret over en anden på grund af den afdøde families religion.«

Det skriver The Guardian.

Foreningen, The Adath Yisrael Burial Society (AYBS), kræver at Mary Hassell ændrer sin praksis, ellers vil foreningen kræve en domstolsprøvelse.

Sønderknust far til personerne bag mobning: Kom til min datters begravelse og se, hvad I har gjort

AYBS har hyret advokatfirmaet Assersion, der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 9, som garanterer retten til at praktisere og udøve sin religion og tro gennem bl.a. gudstjeneste og religiøse skikke, medmindre det er til fare for borgernes sikkerhed.

»Mange af hendes (Mary Hassels, red.) regler, bureaukrati, ubøjelighed og unødvendige forsinkelser krænker normale og religiøse traditioner,« lyder kritikken, ifølge The Guardian, fra det jødiske samfund, der ser det som et større problem, da Mary Hassell håndterer begravelserne for de områder i London, hvor der bor flest jøder og muslimer.

Den jødiske tradition består i, at den døde skal begraves så hurtigt som muligt, og gerne samme dag som døden indtraf. Derudover skal den døde vogtes og bedes over indtil begravelsen.

Jødisk skole blev ramt af benzinbomber i Tunesien

Men ifølge den britiske avis har det i flere tilfælde taget dage eller uger, før begravelsen har fundet sted, samtidig har retsmedicineren ændret på en praksis, så det ikke længere er muligt for den afdødes familie at være til stede, så de kan vogte over den afdøde.

Mary Hassell har i et skriftligt svar til The Guardian forklaret, at der ikke var nok ansatte, og derfor kunne det ikke gå hurtigere. Derudover tilføjer hun, at hendes ansatte er blevet chikaneret og intimideret af det jødiske samfund ved mange opkald.

Sagen er endnu ikke afklaret.