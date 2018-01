Brand har dræbt otte deltagere til kortspilsturnering i Portugal

Rejsesitet Tripadvisors brugere har kåret de fem bedste steder at rejse til på ferie.

Den blev bygget til at fragte rumfærger og kan lastes med mere end 250 tons fragt.

Junibevægelsens mangeårige frontfigur, tidligere medlem af Europa-Parlamentet Jens-Peter Bonde, og tilhængeren af et stærkt og samlet Europa, historieprofessor Uffe Østergård, har fundet sammen om et ”manifest”.

Olietankskib er sunket efter at have brændt i en uge:

Trumps slørede tale og problemer med at fuldføre en tanke får læger til at råbe vagt i gevær.

Forretninger, der i bedste mening giver overskuds- og datokritiske varer til eksempelvis trængte familier, risikerer at ende med en momsregning. Finans

Tragisk tab fik Linda Husted til at sætte en ny kurs:

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,3 har ramt ud for Perus kyst.

Knive, køller og strømpistoler blev brugt, da nationalister og migranter stødte sammen i østtysk by.

De forsamlede deltog i en kortspilsturnering for amatører, hvor de spillede sueca, som er et populært spil i Portugal.

Tondelas borgmester, Jose Antonio Jesus, fortæller, at det begyndte, da en brændeovn eksploderede.

- Omkring 70 personer spiste aftensmad i bygningen, da ilden brød ud. Der er et antal døde såvel som mellem 50 og 60 tilskadekomne personer, siger Paulo Santos, der er chef for civilbeskyttelse.

En voldsom brand, der sent lørdag bredte sig i et lokalcenter i det nordlige Portugal, har kostet otte personer livet.

En brændeovn eksploderede på et lokalcenter i det nordlige Portugal.

Svend Brinkmann siger måske nej, men folk siger ja til at optimere hjernen og dermed livet.

Volkswagen, Peugeot og Toyota sidder solidt på tronen over de mest solgte biler i Danmark.

