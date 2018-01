Professor løsladt: 38 år efter terrorangreb står man stadig uden gerningsmand

Bomben var placeret i en motorcykel, placeret uden for en synagoge i Paris.

Da den gik af, blev fire personer dræbt og 40 såret, men gerningmanden bag terrorangrebet, som skete i 1980, er stadig ikke fundet. Og nu er håbet om, at det sker, svundet yderligere ind.

De franske myndigheder har således løsladt og frafaldet alle sigtelser mod den libanesisk-canadiske professor Hassan Diab, der blev anholdt for terrorangrebet i 2008.

Det skriver BBC.

I 2014 blev han udleveret til retsforfølgelse i Frankrig, men her har man altså vurderet, at bevisbyrden ikke var tilstrækkelig til at køre en sag mod ham.

Hassan Diab har igennem årene fastholdt, at han er uskyldig og sagt, at han befandt sig i Libanon på gerningstidspunktet.

Bl.a. Amnesty International har været stærkt kritisk over for det faktum, at professoren sad indespærret i flere år uden, at der blev rejst tiltale.