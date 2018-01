To mænd er fundet skudt i Helsingborg - 23-årig er død

Rejsesitet Tripadvisors brugere har kåret de fem bedste steder at rejse til på ferie.

Den blev bygget til at fragte rumfærger og kan lastes med mere end 250 tons fragt.

Et i forvejen problemfyldt venskab mellem nabolandene Tyrkiet og Grækenland er igen sat på prøve.

Præsidenten nægtede fredag, at han kaldte Haiti, El Salvador og afrikanske lande for lortesteder.

Ugens testvinder er uhøjtidelig, enkel og ærlig og minder om, at vin ikke behøver være så kompliceret.

Reglerne om hvidvask har fået pensionsselskaberne til at gennemgå porteføljerne med lup, så de er sikre på at kende alle kunder, der får udbetalt pension.

Efter tre år i Danmark skal udlændinge fremover selv betale for en tolk hos lægen.

Pårørende siger, at rapport minimerer Air Frances og Airbus' ansvar ved flystyrt i Atlanterhavet.

Pårørende siger, at rapport minimerer Air Frances og Airbus' ansvar ved flystyrt i Atlanterhavet.

Fremskrittspartiets retsordfører er afsløret i at have sendt upassende beskeder til unge medlemmer af partiet.

Ifølge Aftonbladet kørte to biler angiveligt fra stedet, efter at der var blevet affyret skud.

De to unge mænd er kendt af politiet fra tidligere, oplyser svensk politi.

Sygehuset i Skåne skriver på sin hjemmeside, at en mand i 20'erne er bragt på hospitalet med alvorlige skader.

- Klokken 22.06 fik vi en anmeldelse om flere skud. Da vi kom frem til stedet, fandt vi to personer, som lå ned, siger Fredrik Bratt.

To personer er fundet skudt i området Närlunda i den svenske by Helsingborg fredag aften. En 23-årig mand er afgået ved døden, mens en anden ung mand er fragtet til hospitalet med alvorlige skader.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her