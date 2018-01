USA's ambassadør i Holland vil ikke forholde sig til fake news-kritik: »Du bliver nødt til at svare på spørgsmål«

Det har ikke været en helt let start for den nye, Trump-udvalgte amerikanske ambassadør i Holland, Peter Hoekstra.

På sin første, reelle arbejdsdag som ambassadør i onsdags blev han nemlig konfronteret med den såkaldte »fake news«-skandale, der rullede i december.

Trumps nyudnævnte ambassadør i Holland skaber overskrifter: Stempler egne ord »fake news«

»Jeg ønsker ikke at genbesøge sagen,« sagde Hoekstra blot på et pressemøde for journalister onsdag.

Det skabte frustration blandt de fremmødte journalister, som mente, at han - nu hvor han reelt var gået i gang med arbejdet som ambassadør - var nødt til at svare på kritikken.

»Dette er Holland, du bliver nødt til at svare på spørgsmål,« sagde en tydeligt frustreret journalist.

Skandalen, journalisterne ville have ham til at forholde sig til, kørte i medierne i december.

Her blev Hoekstra blev konfronteret af en journalist om, at han i 2015 havde sagt, at der var områder i Holland, hvor ekstreme islamister brænder biler og politikere af.

Det mente Hoekstra imidlertid ikke, at han nogensinde havde sagt, og han beskyldte derfor journalisten for at lave »fake news.«

Men journalisten havde ret - i et klip fra 2015 kunne man ganske rigtig høre ham sige, at der er »no go«-zones i Holland, hvor politikere og biler bliver brændt af.

Og sagen havde Hoekstra i hvert fald ikke lyst til at tale om, da han satte sig i stolen som USA's ambassadør i Holland.

»Men kan du så nævne en politiker, som der er blevet sat ild til inden for de sidste år?« spurgte en anden journalist på pressemødet fredag.

Heller ikke det, ville Hoekstra kaste sig ud i at svare på.

Hoekstra er en tidligere republikansk medlem af kongressen fra Michigan, men han blev født i den hollandske by Groningen, før hans familie flyttede til USA.

Han har tidligere fortalt journalister, at han arbejder på at videreudvikle de stærke bånd mellem Holland og USA.