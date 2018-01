Julian Assange er blevet statsborger i Ecuador − men planen ser ud til at fejle

Efter at have tilbragt mere end fem år "indespærret" på Ecuadors lille ambassade i London, er der nyt i sagen om Wikileaks-grundlæggeren Julian Assange.

Den 46-årige australier fik 12. december sidste år statsborgerskab i Ecuador, oplyser landets udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed bekræfter Ecuador de gætterier, der har floreret i internationale medier det seneste døgn, efter Julian Assanges navn dukkede op i en database forbeholdt personer med ecuadoriansk statsborgerskab.

Onsdag lagde Assange et billede ud til sine mere end 600.0000 følgere på Twitter, hvor han poserede iført en ecuadoriansk fodboldtrøje.

Assange søgte tilflugt på ambassaden i sommeren 2012 for at undgå at blive anholdt og udleveret til Sverige, hvor han har været sigtet for seksuelt at have krænket to kvinder. Han frygtede, at svenskerne ville udlevere ham til USA, hvor han risikerede at blive retsforfulgt for Wikileaks' gigantiske læk om amerikanske militær.

USA's regering har eftersøgt ham i forbindelse med, at WikiLeaks i 2010 offentliggjorde flere hundrede tusinde hemmelige dokumenter om USA's krigsførelse i Irak.

Blå bog Julian Paul Assange Den australske journalist og aktivist Julian Assange er blevet kaldt alt fra frihedskæmper til landsforræder, siden han i 2006 stiftede whistleblowertjeneste Wikileaks. Siden da har organisationen offentliggjort hundredtusindvis af fortrolige dokumenter blandt andet om USA's krigsførelse i Irak og Afghanistan. 1971: Født i Australien.

1992: Dømt for hacking.

2006: Med til at grundlægge Wikileaks.

2010: Sigtet for sexovergreb mod to kvinder i Sverige.

19. juni 2012: Søger asyl på Ecuadors ambassade i London for at undgå udlevering til Sverige. Ecuador giver ham politisk asyl, og Assange har opholdt sig på ambassaden siden da.

Sidste år droppede de svenske myndigheder sagen mod ham vedrørende de påståede seksuelle krænkelser af to kvinder, men han risikerer stadig at blive anholdt i Storbritannien for at have overtrådt betingelserne for kaution i 2012.

Dermed er det højst usikkert, om Assanges nye pas fra Ecuador vil kunne hjælpe ham ud af hans selvvalgte fangenskab på ambassaden. Hans strategi synes at være, at søge om diplomatstatus og dermed opnå immunitet, så han på sigt vil kunne forlade ambassaden og Storbritannien uden at blive anholdt.

Men planen ser allerede ud til at være gået i vasken for den tidligere hacker.

Ifølge den britiske avis The Guardian har det britiske udenrigsministerium afvist en ansøgning fra Ecuadors regering om diplomatstatus til Assange.

Tidligere på ugen meddelte Ecuadors udenrigsminister, Maria Fernanda Espinosa, at ladnet søger en mægler - en tredjepart - til at finde en løsning på den »uholdbare« situation.

»Ingen løsning kan findes uden internationalt samarbejde og samarbejde fra Storbritanniens side, og de har også vist sig interesseret i at finde en udvej,« sagde hun på et pressemøde for udenlandske journalister i Ecuadors hovedstad Quito.

Tilbage i 2014 erklærede Assange på et højtprofileret pressemøde streamet direkte på nettet, at han »snart« ville forlade ambassaden. Men intet skete.

Forhistorien var, at han den 19. juni 2012 trådte ind på ambassaden og bad om politisk asyl med henvisning til FN's menneskerettighedsdeklaration. Dermed brød han reglerne for den kaution, han var løsladt på på daværende tidspunkt, og derfor gjorde britisk politi omgående klar til at anholde Wikileaks-stifteren i samme sekund, han forlod ambassaden igen.